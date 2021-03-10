復必泰疫苗｜試運作期曾錄近百人甩底　政府拒交代針劑浪費量

撰文： 張美蘭 李恩慈 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-10 18:00

本港第二款疫苗復星醫藥／德國藥廠BioNTech（復必泰）上月底到港，政府上周六（6日）至周二（9日）一連4日「試業」，先為優先群組部分人士接種，藉此熟習流程，今日才正式開始接種。 《香港01》接獲消息，本周日獲安排接種者中，有近百人「甩底」，由於復必泰疫苗需要解凍及稀釋，故臨時甩底極大可能令部份針劑浪費。不過，公務員事務局及醫管局本周一至今，都拒絕交代棄置針劑數字。有藥劑師解釋，復必泰疫苗在室溫解凍及稀釋至5人份量後，只可保存6小時，當接種者數目並非5的倍數，便會浪費針劑。

復必泰疫苗2月27日抵港，港府安排優先群組部分人士，包括醫管局、衞生署及紀律部隊成員，在3月6日至9日期間率先打針。《香港01》收到消息，本周日有近100人缺席，當中港島西聯網佔40人，主要都是公務員事務局安排的人員。

▼四任特首注射哪一款疫苗？▼

消息：避免浪費改為「人等針」

《香港01》本周一及今日，分別向公務員事務局及醫管局查詢，雙方都拒絕交代「甩底」及棄置針劑數目。醫管局表示，會根據當日的預約人數及預約市民當日的出席情況，按既定程序稀釋疫苗備用，並於六小時內為合適的市民接種。

有消息人士表示，本周日醫管局有一、兩個接種中心稀釋疫苗後，到場人數較預期少，令針劑浪費，但前日及昨日就「學精咗，唔好稀釋得咁快，『人等針都好過針等人』！」據了解，上周六原本有50人在西灣河接種中心打針，但最後只有43人現身。

▼袁國勇教授 為自己注射復必泰疫苗▼

+ 4 + 4 + 4

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，復必泰疫苗運抵接種中心前，會從零下70度的雪櫃，轉放至2至8度雪櫃解凍一晚，之後運到接種中心。他指每瓶疫苗要注入生理鹽水稀釋至5人份量，接種中心的藥劑師會按預約人數決定開瓶數目，稀釋前要在室溫放置10分鐘，此後不能再將藥瓶放回雪櫃，否則疫苗就會無效，稀釋後亦只可保存6小時。

崔俊明認為即使接種中心在早上及下午，稀釋較多疫苗，亦可為下一個時段的市民接種，不過到晚上7時半，即中心結束運作前半小時則較難預計接種人數，可能會浪費少量針劑，「得一個市民打，都要為佢稀釋成5份，無可避免係會浪費4支份量。」他估計每個中心每日最多只浪費個位數字針劑。

至於是否可以在市民到場後，才按人數開瓶，崔俊明認為有難度，因疫苗稀釋前要在室溫放置10分鐘，稀釋過程又要約8分鐘，市民到場後便要等候接近20分鐘才可打針，影響接種效率；又難以容許無預約者即場打針，「可能淨1支針，但有10個人嚟，好難同其餘9個人講無針打。」