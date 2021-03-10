新冠疫苗｜有醫生憂出事不建議打針　醫學會促港府訂不宜接種準則

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-10 12:51

政府開展新冠疫苗接種計劃後，本港接連出現懷疑接種科興疫苗後的異常事件報告，累計有3名接種者死亡，3人危殆。政府稱初步報告顯示，首兩宗死亡個案與新冠疫苗無關，仍難釋除市民疑慮，預約接種人數呈下降趨勢。 醫學會會長蔡堅直言，私家醫生對接種疫苗有憂慮，接連有死亡個案後，不少醫生憂「出事」，建議市民勿接種。他建議港府參考新加坡做法，制訂接種的臨床指引，方便醫生判斷市民是否適合注射，否則或影響接種率。

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

醫學會會長蔡堅。（資料圖片）

蔡堅今日（10日）在商台節目中表示，雖然醫生有能力判斷長期病患的病情是否受控，惟科興疫苗數據不足，適合接種的標準不清，加上有死亡個案，建議年紀較大的長者，應在醫生解釋病歷及風險後，才決定是否接種。

蔡直言，目前醫生亦欠缺可參考的標準，「宜家無咩指引，係靠自己」，而近日不少醫生擔心「出事」，索性建議不要接種疫苗，或影響接種率。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

蔡堅舉例指，新加坡接種復必泰計劃中，有列明免疫系統有問題、曾換肝或腎人士等不宜接種，建議香港衞生署制訂臨床指引，方便醫生判斷市民是否適合接種疫苗，並將長期病人士一般死亡比例，對比接種後死亡比例的數據，提供予市民參考。

陳培光：臨床長期病患多不清楚讀數 難定義何謂「控制得好」

西醫工會流行病委員會主席陳培光，在同一節目談及新冠疫苗接種情況。他指出，政府有要求私家醫生提醒接種者，新冠疫苗並非正式登記，只屬緊急使用。



惟他直言，接種者若有糖尿病、「三高」等問題，難定義何謂「控制得好」，加上新冠疫苗研發期短，藥廠目前提供的資料亦有限，促政府訂立準則，清晰指出甚麽情況不宜接種。

西醫工會流行病委員會主席陳培光直言，政府列明私家醫生為市民接種新冠疫苗，不得就接種收取額外費用，惟生或須為病人檢視詳細病歷、量度指數及問診等，屬平日收費項目，促政府清楚說明有關服務可否收費。（資料圖片）

檢視病歷及量度指數本屬收費項目 不少醫生只接「舊症」

政府訂明私家醫生為市民接種新冠疫苗，除政府資助金額外，不得向市民就接種收取額外費用。



陳培光直言，大多病人不清楚其長期病的實際讀數，醫生或須為病人檢視詳細病歷、量度指數及問診等，需時10至15分鐘，有關程序一般屬收費項目，結果令不少同行，現時多傾向只為「舊症」提供諮詢服務，期望政府清楚說明可否收費。

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