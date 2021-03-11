港府2035年停燃油車新登記　車商：電動車配套未到位　恐有壞影響

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-11 00:00

政府近年推廣電動車，料本月公布「電動車普及化路線圖」，並訂下2035年或以前停止燃油私家車新登記的目標。除充電站等設備，推動電動車普及仍須其他配套，汽車代理商英之傑集團形容，現時仍有很大空間改進，須即時追上落後，形容：「可能十劃先得一、兩撇」，例如電動車維修未有監管，擔心由未合符資格的人士維修，可能發生意外，牽涉人命傷亡；而且回收電動車電池宣傳不足，擔心有人胡亂棄置，結果電動車由保護環境，變成製造更多化學物污染。

另外，政府近日調高汽車首次登記稅及牌費，英之傑集團批評，疫情下正值寒冬，政府卻堅持加稅，對此感到遺憾，部分原本正洽談購新車人士，在加稅後即時暫緩計劃，令車行生意再受打擊。

政府於最新一份《財政預算案》提到，本月將公布「電動車普及化路線圖」，目標在2035年或之前，停止燃油私家車的新登記，並擴展電動車充電網絡等。汽車維修管理協會主席、英之傑集團大中華區售後服務部總監李康業表示，認同推動電動車普及，但認為現時政府主要關注充電設施，忽略其他配套同樣有不足，形容當局推動電動車普及，「可能十劃先得一、兩撇」，尤其在電動車維修及電池回收方面有不足。

政府自2007年起，推行「車輛維修技工自願註冊計劃」，截至2020年底，有約8,200名註冊技工，惟計劃只屬自願性質，而且未包括維修電動車技術。李康業表示，電動車電池涉及高壓電，維修時有一定危險，「佢哋（坊間車房）要維修一粒300幾watt（瓦特）嘅電，DC（直流電）嚟講，60 watt以上已屬高壓電，高壓電嚟講處理得唔好，係會有fatal accident（致命意外）。」

英之傑集團大中華區售後服務部總監李康業（左）、英之傑集團大中華區董事總經理劉啟成（右）（余俊亮攝）

李康業續指，合規格的廠房在維修電動車時，會先以圍欄隔開需維修的電動車，然後只有已接受相關訓練的員工，方可處理涉及高壓電的程序。另外，維修電池時，需鎖上保護用途的插頭，以防出現短路，並將插頭鎖匙，以及電動車的鎖匙，放進5米外的夾萬，避免發生意外。他認為，汽車維修技工須設發牌制度，將業界專業化，除保障維修質素，更重要是避免出現意外。

修維電動車時，電池須鎖上安全插頭。（英之傑提供圖片）

業界︰電動車電池回收宣傳不足

除維修問題，李康業亦關注電動車的電池回收。他表示，現有法例雖涵蓋處置電動車電池，但政府宣傳不足，「可能聽過回收電芯，但竟然未聽過（電動車電池）。」他續稱，一般而言，車廠會協助回收電動車電池，本地亦另有回收商負責回收，而且部分國家如南韓、比利時亦可接收電池，但大眾對電池回收的意識不足。

他表示，單從外觀上，有時難以分辨燃油車及電動車，一旦有人將電動車連同電池棄置在廢車場，甚至送到堆填區，其實難以得知，而電池產生的化學污染，甚至較燃油車的影響更嚴重。他認為，應訂立電動車的相關法例，除進一步加強規管，亦可提高大眾對回收電池等的意識。

▼2020年度《財政預算案》重點措拖▼

+ 7 + 7 + 7

李康業又表示，其實市場上已有相關的維修車輛課程，而且並非涉及尖端科學，促請政府盡快改善相關配套，「如果講一個時間實行呢個配套，個時間就係今日，因為呢啲車已經開始係市面上行緊」。

身兼香港汽車商會委員、英之傑集團的大中華區董事總經理劉啟成表示，除電動車外，其實市場上仍有其他類別環保車，例如氫氣車，日本在全國設置約160個氫氣站，猶如油站般，以配合氫氣車運作。他認為，環保車的種類越多越好。

加汽車首次登記稅打擊車行生意

《財政預算案》為控制私家車增長，亦提到調高汽車首次登記稅及牌費。劉啟成批評，疫情下各行各業正值寒冬，政府卻堅持加稅，對此感到遺憾。他表示，部分人原本正洽談購買新車，但加稅後，即時暫緩計劃，令車行生意再受打擊。他又稱，近年新登記車輛的增長已放緩，例如2017年為3.3萬輛，2019年則跌至2.6萬輛，認為政府毋須急於加稅，而且有其他政策紓緩塞車。

電動商用車方面，英之傑亦代理Maxus eDeliever3純電客貨車，正由運輸署安排驗車，料第二季推出市場。英之傑指，Maxus純電輕型商用車在英國和挪威的相關市場佔有率排名第一，只須快速速電45分鐘，電量便由20%充至80%，而且最高載重865kg，相信適合香港使用。