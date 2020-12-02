施政報告｜黃錦星：若充電配套跟得上　停售汽油車目標可更進取

最新一份《施政報告》提出，港府明年首季將制訂首份電動車普及化路線圖，為停售傳統燃油私家車訂定目標。政府消息人士稱，倫敦及新加坡分別計劃在2035年及2040年前停售燃料車，當局會參考上述指標，訂立停售傳統燃油私家車的時間表。 環境局局長黃錦星今日（2日）接受港台節目訪問時表示，香港在電動車落地應用方面，領先亞洲區內國家，預計明年首季推電動車路線圖，會提出推動普及電動車充電配套、商用車轉型等安排。他表明，如電動車充電配套能跟上，停售傳統燃油私家車目標可訂得更進取。

環境局局長黃錦星表示，無論是填海或是棕地項目，最重要是建設或設計上如何做到低碳節能，強調會推動政府所有部門在任何發展上，盡量邁向低碳、甚至接近零碳運作。（張浩維攝）

《施政報告》同時提出，香港將爭取在2050年前實現「碳中和」，被問及發電成本提高會否影響電費。黃錦星表示，今年底至明年初，煤炭發電將會降至只佔發電總量約兩成，但政府亦會兼顧電價，維持於市民可接受範圍，包括於2019年起已推出電費紓緩計劃，每月補貼50元，因此一般家庭的電費維持只需200至300多元，

至於垃圾徵費方面，黃錦星稱會把握未來數個月時間，爭取立法會議員支持，又計劃與議員落區視察政策落實情況。