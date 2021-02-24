財政預算案｜將推電動車普及化路線圖　最遲2035年停燃油車新登記

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-24 15:36

【財政預算案2021／電動車／燃油車／環保】新一份《財政預算案》宣布，環境局將在下月公布本港首份電動車普及化路線圖，包括在2035年或以前停止新登記燃油私家車、擴展電動車充電網絡，及制訂電動車退役電池生產者責任計劃等。

增首次登記稅15% 30年首加牌費

《財政預算案》宣布，下月公布首份電動車普及化路線圖，將闡述使用電動車及其所需配套的長遠政策目標及計劃，主要措施包括在2035年或以前停止新登記燃油私家車、擴展電動車充電網絡並推動其市場化、培訓電動車技術及維修人才，以及制訂電動車退役電池生產者責任計劃等。政府亦會採用更多電動車，以起示範牽頭作用。政府消息人士指，不少先進國家都有同類目標，年期一般為2030年或2040年，現時港府的做法是中庸措施，汽車生產商亦認同。

至於電動私家車「一換一」計劃，政府將首次登記稅最高寬免額會提升至28.75萬元，而一般電動私家車的寬免額上限維持不變。政府另建議將私家車（包括電動私家車）首次登記稅各稅階的稅率提高15%，牌照費增加30%，以壓制私家車數量持續上升，紓緩交通擠塞額問題。

政府消息人士表示，近年私家車數量持續增加，為遏止增長速度，調高首次登記稅及牌費是有效方法，雖然現時經濟下行，但由於經濟好轉後，汽車市場會較快復甦，故決定現時增加。

政府預料，上調首次登記稅，以及增加「一換一計劃」下的電動車首次登稅豁免上限後，政府將少收3.09億元。消息人士指，下跌原因為加稅後，市民會減少購車，但現時未能估算具體減少數量，因多個因素影響市民購車意欲，現時的數字估算，參考2011年增加15%的首次登記稅後，新私家車的增長率減少1.3%。

至於牌費增加，消息人士指，對上一次為1991年，加幅為10%。消息續指，1991年至今的綜合物價指數上升113%，現時牌費加幅低於通脹率，強調現時的10%加幅，參考了不同因素。

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2027年底前分階段淘汰歐盟四期柴油商用車

政府推出71億元的特惠資助計劃，於2027年底前分階段淘汰約4萬輛歐盟四期柴油商用車。政府將於今年中完成更新《香港清新空氣藍圖》，制訂長遠目標及進一步改善空氣質素的措施。

政府亦預留8,000萬元，資助綠色專線小巴營運者，從2023年起試驗電動公共小型巴士，消息人士指現時正揀選路線，目標為短、中程路線，而且站頭須有空間設置充電器，預計會有40輛電動小巴參與；又預留3.5億元，資助營辦商從2023年起在維多利亞港內航線測試電動渡輪。

此外，政府會向「回收基金」增撥10億元，延長申請期至2027年，協助回收業界，尤其中小企提高作業能力和效率，應對本地和境外市場的最新需求，預計將有超過1,000個企業受惠。