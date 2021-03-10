廢紙回收公司獲批地建廠　指政府未提供可施工地皮　入稟求賠償

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-03-10 19:04

環保署2018年底批出屯門環保園內近兩公頃用地，租予一間回收公司建廢紙回收廠，但回收公司後發現地皮鋪有水泥地板，無法開展工程；政府雖承諾會拆除地板，工程卻一直未有開展，加上地皮上電力等設備亦未如理想，導致地皮一直空置無法使用。最終政府以欠租和未有如期開展工程為由，在2020年7月終止租約；回收公司不服，今（10日）入稟高院要求宣稱租約繼續有效、要求政府履行合約以及賠償損失。

租地月租近40萬元

原告Rocsky International Limited ，被告香港政府。入稟狀稱，2018年12月，原告人與港府簽訂一份為期20年的租約，將屯門環保園四幅共佔地19000平方米的地皮租予原告，供其興建經營廢紙回收工場，並訂於2019年3月開始租約，月租399,000元。

地皮有水泥地面無法動工

惟2019年1月，原告發現承租的地皮上鋪有水泥地面，阻礙原告的工程和進一步的探測工作；原告指當時環保署曾允諾會負責移除水泥地面，但最終無展開有關工程，亦未有將地皮「交吉」予原告。原告稱，縱使政府一直未能將地皮交予他們，但原告一直有聯繫各政府部門尋求協助，環保署亦多番向原告稱他們的計劃是廢紙回收業的重要一環，政府會全力支持，又要求原告支付部份租金。

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環保署去年終止租約

受2019年社會運動和肺炎疫情等影響，水泥地板問題一直無法解決，其電力等基建亦未如理想，導致原告的融資計劃亦遇上困難，但原告人仍然同意以扣除擔保金的方式支付部份租金。

惟環保署最終在2020年7月向原告表示，將會終止雙方的租約，並將計劃重新招標，又指原告方欠租逾476.8萬元，且沒有在租約開始後8個月內開展工程。

要求法庭衣定租約仍然有效

原告表示，由於環保署一直未能將地皮交予他們，該租約實際上尚未開始，政府亦不能在未完成移除水泥工程前取消租約，故要求法庭宣稱該租約繼續有效，並要政府繼續履行租約並賠償其中所導致的損失。

案件編號：HCA360/2021