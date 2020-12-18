環保園租戶花8年領牌進駐　年回收不足千噸　嘆本地設施無優勢

環保園落成逾10年，原期望本地可再造資源免被當垃圾，葬身堆填區，亦避免過分依賴出口處理。惟每日人均都市固體廢物棄置量年年上升，回收率卻持續下跌，2018年逾9成回收物料仍靠出口再造。資源已投放，卻未有效解決，問題出在哪兒？ 有專門處理廢鉛酸電池的租戶，廠房營運一年多，每年回收量卻不足1,000公噸，只達預期目標的兩個月份量。租戶嘆言，單計申請牌照進場已花去8年，成為全港唯一持牌處理設施，惟政府仍繼續容許廢鉛酸電池出口，本地設施反變無優勢，最終一年虧損數百萬元。另有環保園「開荒牛」租戶坦言，獲批土地後只能「自生自滅」，有能力處理，但政策不配合，即使續租留守環保園，只是「洗濕咗個頭冇得揀」。

政府希望，環保園能為本地回收物料提供出路，及減輕可再造廢物主要依賴出口的問題。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

環保園至今共租出12幅土地，回收廢食油、廢木料、廢電器電子產品、廢塑膠、廢電池等，租戶以可負擔租金，租用建有基建設施及專用碼頭的長期用地，卻未能因「環保園」品牌而受惠。

電池廠回收不似預期 一年蝕百萬元

租戶之一的香港電池回收中心，投資逾億元設廠，去年9月啟用，是本港首間鉛酸電池回收廠。該類電池常見於交通工具的起動電池，以及電訊公司和數據中心的備用電池，屬有毒化學廢物，須交由持牌化學廢物收集商處置，否則可判罰款和監禁。經中心處理後，廢電池可製成鉛條、膠片及工業用硫酸鹽。

營運董事吳瑞麟表示，原以為有法例監管，每月至少回收300至500公噸，每年最多可處理4萬公噸。惟截至今年10月，廠房的回收量不足1,000公噸，來自政府部門只有數公噸。他坦言，中心已提供免費上門回收服務，確保電池妥善處理，但政府仍容許鉛酸電池出口處理，令回收遇上樽頸位，「我哋積極搵客，但無推廣，大家不以為然，加上容許出口，香港處理成本好高，變相競爭好困難。」翻查資料，去年有4,360公噸鉛酸電池出口韓國，較2018年增加超過一倍。

回收不似預期，與最初向政府承諾每月至少處理300公噸相差甚遠，一年過去更虧損數百萬元。吳直言，廠房雖有能力處理全港鉛酸電池，但政策並不配合，「你（政府）唔做嘢，如果仲怪我做唔到，邊個同你做啊？ 」

租戶嘆離場幾乎等同結業

至於在2008年進駐環保園的倡威科技有限公司，將食肆收集的廢食油轉化為汽車用的生物柴油，同樣面對出口商競爭。營運總監黃耀光解釋，工廠成品屬再生能源，與出價較高、只需把廢食油「脫水脫渣」出口的商人競爭，難言情況「公平」，加上廠房不准處理進口廢食油，競爭力進一步削減。

黃說，原期望在環保園品牌效應下，可增加回收量、振興環保產業，現在感覺是「（政府）提供一塊地後，租戶自生自滅」。有工廠長年「餵唔飽」，平均每月回收約600至700公噸廢食油，惟廠房機器只需一日運作16小時，已足可處理1,000公噸。

至於會否考慮退租？黃耀光形容「洗濕咗個頭冇得揀」，投資數千萬元，離場要平整土地，設備亦牽涉牌照等問題，不續租幾乎等同結業。他坦言，多次向政府解釋經營難處，但失望而回，只能說「要自力更生，搵方法生存」。

另一進駐環保園多年、回收塑膠的新立鋼德福環保科技有限公司，負責人李琬婷表示，租戶要遵守園內法規、每月向環保園提交報告、基建投資龐大，自由度遠不及在園外設廠，希望當局特別關顧環保園租戶，協助回收。

環團建議過渡期容許處理外國廢料

綠惜地球環境倡議總監朱漢強分析指，園內租戶雖然有地，但沒有政策及回收系統配合，單靠自行本地回收，只是艱苦經營。雖然隨立法會會期延長一年，垃圾徵費條例草案重返議會審議，但仍存變數。他認為當局應面對現實，扶持本地再造業，才能提升公眾對回收信心。

他建議，政府應重新整理未來廢物管理藍圖，在推行垃圾徵費前的過渡期間，容許租戶處理不多於一半比例的外地廢料，支撐基本運作，日後才有健全廠房銜接，配合回收政策推行。

環保署：會積極跟進租戶困難

環保署回覆指，若個別租戶遇到發展和營運上問題，例如未能達到承諾處理量，署方首先會積極跟進及了解他們面對的困難，以便提供協助，並按租約和具體實際情況跟進和處理。發言人表示，政府部門及相關設施所產生的廢料，一般會按實際情況及經既定程序，招標後交給回收商作適當處理，又強調租約協議不准許租戶處理進口廢料。