Ursus Fitness七名員工全確診　專家：健身室集合所有高危因素

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-10 21:55

位於西營盤的健身中心「Ursus Fitness」爆發新冠肺炎，該健身中心今天（10日）有一名27歲男員工確診，另再有4名員工和5名客人初步確診，群組累計10人感染。該健身中心在去年12月曾於社交平台發布片段，片段可見有人在中心內做運動時無戴口罩，或將口罩戴在下巴位置。一名確診員工晚上向《香港01》透露，該健身中心全部7名員工都已確診或初步確診。 有專家指出，健身室集合了所有高危因素，即使戴了口罩，病毒亦可能於口罩側邊的空隙噴出來，若無戴口罩就更易造成傳播，加上會共用健身器材、更衣室等設施，風險更高，一旦有人鬆懈，就容易造成爆發，促請當局研究健身中心是否採取有效的防疫措施，「每次有爆發，喺社區都增加好多傳播鏈，清零就無期。」

Ursus Fitness去年12月初在Facebook專頁發布短片，見到有兩人打拳時，其口罩都褪至下巴位置，無遮蓋口鼻。 (片段截圖)

Ursus Fitness網上片段自揭有人做運動不戴口罩

健身中心「Ursus Fitness」的網站資料顯示，該中心主打高強度的運動訓練，課程包括肌肉訓練、拳擊、泰拳等。健身中心的Facebook專頁就見到，不少教練和學員都是外籍人士。專頁中更發現在12月4日有一段片段顯示，兩名正打拳的男子並無戴口罩；而12月7日專頁亦發布另一條短片，見到另外兩人打拳時，其口罩都褪至下巴位置，無遮蓋口鼻。

不過，根據當時的防疫規例，所有在健身中心的人都必須一直佩戴口罩，除非正在飲食或淋浴時除外。目前未知有關片段的拍攝日期是否與上載日期一樣，記者向政府部門了解該健身中心有無違規，民政事務局發言人回覆，局方在過去三星期，在處理及覆核「健身中心資助計劃」的申請時，曾隨機到訪44間健身中心 ，但當中不包括 Ursus Fitness，期間亦有提醒健身中心須遵守防疫規定，並曾向4間健身中心負責人發出勸喻，包括需在處所入口地方展示「安心出行」二維碼、為進入處所人士量度體溫及安排所有員工進行核酸檢測等，有關負責人已承諾盡快跟進。局方又稱，現時健身中心經營者毋須申請牌照，民政事務局並非健身中心的監管機構。

健身教練：昨檢測陰性 今日轉陽性

記者聯絡到該健身中心一名教練，他稱昨天接受病毒檢測時為陰性，但今天入檢疫中心後再檢測就轉為陽性，但他無病徵。他透露該健身中心共有7名員工，現時全部驗到陽性。

位於西營盤的健身中心Ursus Fitness在facebook專頁發布短片，見到兩名正打拳的男子並無戴口罩。 (片段截圖)

傳染病專科醫生：唞氣大可致病毒飄浮空氣一段時間

感染及傳染病專科醫生林緯遜直言，健身中心集合了所有傳播病毒的高危因素。第一，由於做運動時肺活量大，「唞氣都大咗」，即使戴了口罩，病毒亦可能於口罩側邊的空隙噴出來，若無戴口罩就更易造成傳播，病毒可能會飄浮在空氣一段時間；第二，健身器材有多個接觸面，較難完全消毒每個表面，病毒有可能存活幾天；第三，更衣室易造成近距離接觸，「就算做運動有口罩，喺更衣室個警覺性都會低啲，洗面又唔可以戴口罩。」他促請政府研究該健身中心是否採取有效的防疫措施。

他續指，今次事件反映業界一旦鬆懈，就很可能會「出事」，提醒各個行業做好政府要求的防疫規定，亦可考慮停用難清潔的健身器材；在健身器材附近放置酒精搓手液，盡可能方便客人多消毒雙手；分流學員到更衣室；開對流窗或放置高效能空氣清新機。

林緯遜直言，健身中心集合了所有傳播病毒的高危因素。（資料圖片／黃舒慧攝）

梁子超：同確診者同堂所有學者均應檢疫

呼吸系統科專科醫生梁子超亦認為，健身中心位處室內，若通風不好，病毒易於環境內傳播，「同餐廳係好似」，加上做運動時呼吸快，亦易排放病毒。

衞生防護中心昨稱，確診的27歲男子有教班，部分學員上堂時雖然有口罩，但由於會流汗，亦需檢疫，不足一天就已有5名學員初步確診，被問到有無需要把所有學員都送去檢疫。梁子超認為，若一同上堂的課程中有人確診，所有學員都應檢疫；而無共同曝露史的客人，就可先接受強制檢測，視乎情況而定檢疫範圍。

梁子超認為，14天一次檢測是太長時間，易走甩個案，倡改善有病徵者的檢測，盡量方便他們一有病徵就能檢測。（資料圖片）

指定處所員工需每 14天接受一次檢測，但今次仍在健身中心造成大型傳播，林緯遜和梁子超直指14天一次是太長時間，易走甩個案，梁子超倡改善有病徵者的檢測，盡量方便他們一有病徵就能檢測。

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政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，打拳是高強度運動，會令人呼吸急促，「就可能會扯低口罩，又多飛沬噴出，同跳舞群組好似。」被問到有無需要收緊對健身中心的措施時，他指當K11 Musea名潮食館爆疫時，政府亦無一刀切地收緊其他食肆的措施，現時最重要是確保其他健身中心跟足指引。