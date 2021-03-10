西營盤Ursus Fitness疑爆疫　業界︰已盡力自覺防疫　憂要再停業

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-10 18:01

本港疫情持續。西營盤健身中心Ursus Fitness疑爆疫，一名男教練列為今日確診外，仍有九名員工及學員亦初步確診。健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎認為，業界過去一年多自覺加強防疫措施，形容已十分盡力，各行各業都有爆發風險，被問到會否擔心業界再受影響，他坦言有少許擔心，指政府過去勒令行業停業從無指標，「幾時停都唔知。」

柯尊鼎認為，政府過去強制停業無訂立標準，故今次都有少許擔心業界再受影響，指業界有自覺加強及改進防疫措施，包括加強每小時消毒、加裝膠膜分隔等，認為已做足，他批評政府錯失抗疫時機、無把好關下，各行各業都有爆發風險，只能「再小心啲個人衛生」。

部份處所包括健身中心上月18日起獲准重開。柯尊鼎形容生意淡靜，開班只有數名去年已交學費的學員，未有新顧客，加上經歷多次被勒令關閉，失去了一批客源，「驚交完學費又唔知幾時無得上堂。」

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎。（梁鵬威攝）

往年廿人一班盛況不再，租金壓力沉重，柯尊鼎坦言，每個月都要同業主斟酌「好痛苦」，近日更被要求加租，「叫業主落嚟睇，一日得兩個客。」柯尊鼎形容，「廿幾年都未見過咁差。」

健身界旺季通常是夏季初開始，由5月至10月，柯尊鼎無奈去年旺季慘淡收場，今年亦未知前景，只能「見步行步」。

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