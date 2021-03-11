新冠肺炎｜專家指再放寬防疫措施不安全　料兩個月後才有望清零

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-11 08:00

新冠肺炎疫情持續，本港近日確診宗數徘徊在十宗左右，但亦有暗湧，昨天（10日）突然爆發健身中心「Ursus Fitness」群組，累計10名員工及顧客感染。四人限聚令、食肆晚市堂食等防疫規例下周三午夜屆滿，是否再有放寬空間？

有專家認為目前放寬未必是安全，估計未必能夠再放寬。至於本港何時才能達至「清零」，有專家坦言，或在一個月後才有望達至每天一、兩宗個案，而「清零」更可能在兩個月後才出現。

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

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許樹昌：偶爾單日逾十人確診 放寬未必安全

政府的防疫規例在下周屆滿，是否再有放寬空間？政府顧問專家、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌稱，偶爾亦見雙位數的確診個案，放寬未必是安全，估計未必能夠再放寬，至於何時才能「清零」，他認為需視乎未來有無更多的群組爆發。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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梁子超料一個月後才降至單日一、兩宗確診

呼吸系統科專科醫生梁子超就稱，每次有群組爆發，社區都會增加不少傳播鏈，「清零就無期」，認為政府當務之急是改善檢測安排，「唔好咁多蝦碌」，亦應與行業商討一旦出現爆發時的處理機制，「唔會再有大爆發，先可以進一步放寬。」他直言，或在一個月後才有望達至每天一、兩宗個案，而「清零」更可能在兩個月後才出現。

▼3.8晚上尖沙咀華源大廈封區強制檢測▼

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圖為早前政府在尖沙咀華源大廈「封區檢測」的情況。 （資料圖片／余俊亮攝）