新冠肺炎｜龍城大藥粧賣含菌量超標口罩　董事判罰5000元

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-10 19:34

海關去年展開代號「守護者」的全港防疫產品巡查執法行動，其中一款外科口罩的總含菌量（total bacterial count）超出標準上限0.4倍。涉案藥房及其董事因供應不安全外科口罩，被控違反《消費品安全條例》，今日（10日）在東區裁判法院被裁定罪名成立，各被判罰款5,000元。

海關表示，代號「守護者」的全港防疫產品巡查執法行動會繼續。（資料圖片）

被告黃香古被控一項供應不安全消費品罪，其代表的藥滙有限公司以龍城大藥粧經營，被票控一項供應、製造或輸入不安全消費品。

根據《條例》，任何人不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合該條例的一般安全規定。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁2年。

海關表示高度重視外科口罩的商品說明及安全，「守護者」行動將會持續進行，以確保市面上出售的外科口罩符合法例，如發現涉嫌違規情況，會立即採取適當的執法行動。 市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk），舉報懷疑違反《條例》或《商品說明條例》的事宜。

海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，市民購買及使用外科口罩時應留意以下事項：

在購買過程中，須留意外科口罩的包裝說明； 配戴外科口罩前應小心檢查，如發現口罩有污漬或異味切勿使用； 避免購買及使用散裝外科口罩； 留意正確使用外科口罩方法； 須適時更換外科口罩； 須把外科口罩存放於乾爽地方； 以及光顧有信譽的零售店鋪。

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