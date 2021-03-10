林鄭訪復必泰接種中心打氣　至今超過11萬市民接種疫苗

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-10 21:34

行政長官林鄭月娥（3月10日）到中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心，視察首天正式開展為已預約的優先組別市民接種復必泰疫苗的情況。

林鄭月娥在負責統籌政府疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始，以及醫院管理局（醫管局）主席范鴻齡陪同下，聽取營運該社區疫苗接種中心的醫管局人員介紹中心首天的運作情況。中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心是醫管局營運的七個疫苗接種中心之一，今日正式開展為成功在網上預約、屬於優先接種組別的人士免費接種復必泰疫苗。

林鄭月娥欣悉中心運作暢順，感謝在場的醫護和工作人員積極參與，協助政府為市民接種疫苗。她亦與前來接種疫苗的市民交談，得悉他們對接種的安排感到滿意，又指計劃至今已有超過11萬名市民接種了第一劑疫苗。

林鄭指專家檢視臨床事件 會第一時間交代

林鄭月娥說︰「現時為市民接種的兩款新冠疫苗經專家評估，並由食物及衞生局局長按法例認可在香港緊急使用，都是安全和有效的。政府早前亦已設立監察機制，由專家檢視臨床事件，並第一時間向市民交代，市民可以放心。」

她續表示：「我感謝所有參與疫苗接種計劃的人士，包括醫護人員、專家、相關部門同事和各公私營合作夥伴，以至已接種或準備接種疫苗的市民，大家的共同努力，有助香港逐步走出疫情。我呼籲屬於優先組別的市民盡快接種疫苗，護己護人。」