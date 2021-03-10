復必泰疫苗｜林鄭月娥視察疫苗中心接種情況　籲市民「可以放心」

社會新聞
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行政長官林鄭月娥今日（10日）到中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心，視察首天為已預約優先組別接種BioNTech疫苗（復必泰）情況，並為中心的工作人員打氣，表示曾與接種疫苗疫苗經專家評估，的市民交談，「得悉他們對接種的安排感到滿意」。林鄭月娥表示，兩款經專家評估「都是安全和有效」，籲市民「可以放心」。

在公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始、醫院管理局主席范鴻齡陪同下，林鄭月娥到中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心，聽取首天運作情況，他「欣悉中心運作暢順，感謝在場的醫護和工作人員積極參與，協助政府為市民接種疫苗」，並指與接種疫苗的市民交談，「得悉他們對接種的安排感到滿意」。

林鄭月娥表示，現時為市民接種的兩款新冠疫苗經專家評估，並由食物及衞生局局長按法例認可在香港緊急使用，「都是安全和有效的。」政府早前已設立監察機制，由專家檢視臨床事件，並第一時間向市民交代，「市民可以放心」。他呼籲優先組別盡快接種疫苗。

疫苗接種計劃在上月26日正式展開，屬於12個優先接種組別的市民可以在15間社區疫苗接種中心、醫管局轄下18間普通科門診診所以及私家醫生診所接種新冠疫苗。下周二（16日）起，另外12間接種中心亦會投入運作，提供更多接種名額。由計劃開始至今，有超過11萬名市民接種第一劑疫苗。

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

▼３圖看清　科興、BioNTech（復必泰）疫苗　預約接種及副作用詳情▼

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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