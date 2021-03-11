強制檢測｜突擊抽查深水埗昌遠大厦　11人無檢測共罰5.5萬元

社會新聞
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深水埗欽州街昌遠大厦早前被納入強制檢測樓宇名單，政府今早（11日）突擊檢查，發現昌遠大厦250人中，有11人沒有依時檢測，已向他們發出強制檢測令，以及定額罰款5,000元。當局又強調，若涉事人士拒從強檢令，可再罰2.5萬元及監禁6個月。

深水埗昌遠大廈早前被納入強制檢測。（Google Map截圖）

深水埗民政事務處今早7時至10時，聯同深水埗警區、衞生防護中心和醫療輔助隊突擊檢查，深水埗欽州街1-9號昌遠大厦，抽查居民有否檢測結果電話短訊或相關證明。行動中共檢查約250名居民的檢測報告，其中11名人士違反強制檢測公告。政府已向涉事人士發出強制檢測令，及定額罰款5000元，要求於指明期間內補做檢測。若拒從強檢令即屬犯罪，可再罰款2.5萬元及監禁6個月。

政府重申，發出強制檢測公告目的，是為盡快堵截病毒在社區散播，保障整體公眾衞生安全。應受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前，留在其居住地點並避免外出。

政府發言人強調，會繼續嚴格執法，明白執法過程可能引起部分居民不便，希望市民諒解。

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