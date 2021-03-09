強制檢測大廈｜增4住宅大廈3工作地點　渣打銀行、安達人壽上榜

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-09 23:45

本港疫情持續。衞生防護中心今日（9日）公布，新增21宗確診個案，當中13宗為輸入個案，8宗本地個案中有3宗為無源頭。 政府晚上刊憲，將7個地點納入強制檢測公告，包括4幢住宅大廈及3個工作地點，包括安達人壽香港位於皇室大廈35樓的辦公室，及創紀之城1期渣打中心8樓的渣打銀行部門。所有人如曾於2月24日至3月9日停留有關地點超過2小時，須於3月11日或之前檢測。

新增的3宗無源頭本地個案，包括個案#11114，居粉嶺牽晴間第1座，在大埔土木工程署工務局區域實驗試驗所工作，他於3月1日開始流鼻水，3月2日公司安排取樣本，最後於3月5日上班後確診。

個案#11115，居於東涌藍天海岸1座，在銅鑼灣皇室大廈35樓安達人壽香港工作，於3月1日感到不適，最後上班日期為3月3日，其後3月7日到養和醫院化驗後確診。他於2月22日潛伏期內曾到過銅鑼灣「海饌海鮮牛扒餐廳」，至今該餐廳累計有4名食客確診。

▼銅鑼灣海饌累計4名食客確診（累計至3月9日）▼

+ 4 + 4 + 4

個案#11118，居於西營盤威利麻街星輝大廈。

另外，北角康威大廈、觀塘創紀之城1期2座渣打中心8樓渣打銀行（香港）有限公司，因有確診個案亦須納入強制檢測公告。

須於3月11日或之前檢測

任何人士不論身份，在2月24日至3月9日期間，身處指明地點超過2小時，須於3月11日或之前檢測。受檢人士若於3月7日至9日期間已檢測，會獲視為已遵從公告規定。

▼3月10日更新各區流動採樣站服務時間▼

另外，政府明日（10日）會在西營盤李陞街遊樂場增設流動採樣站。位於鰂魚涌社區會堂停車場的流動採樣站，會延長服務日期至3月11日（周四）。

▼海峰花園1座再有住客染疫▼

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼