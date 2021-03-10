強制檢測大廈｜增7處所　天水圍4中小學污水樣本呈陽性師生須強檢

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-10 22:31

本港新冠肺炎疫情持續，本港今日（10日）新增8宗確診個案，包括西營盤Ursus Fitness健身教練，並再多9名員工及顧客初步確診，故列入強制檢測名單。 政府夜晚刊憲，納入強制檢測公告另包括2幢住宅大廈，即將軍澳厚德邨德安樓及西營盤真光大廈；天水圍天富苑旁的金巴崙長老會耀道小學、中華基督教青年會小學、中華基督教青年會中學和天水圍循道衞理中學共4間學校，因污水樣本持續驗出新冠病毒，在指定日期曾回校的師生及職員，均需最遲本周五（12日）接受病毒檢測。

兩大廈及Ursus Fitness上榜

本港今日新增3宗無源頭個案，其中一宗涉及西營盤薄扶林64號Ursus Fitness的27歲健身男教練（#11129），他沒有病徵，昨日（9日）是最後上班，居於西營盤第三街100-106號真光大廈。衞生防護中心表示，Ursus Fitness另4名員工及5名顧客初步確診。因此，他居住的大廈及工作地點均列入強檢名單。

確診的心理衞生會宿舍活動助理所居住的厚德邨德安樓，居民需強制檢測。（資料圖片）

至於在觀塘功樂道賽馬會大廈香港心理衞生會（中度弱智人士宿舍）任活動助理的26歲男（#11123），居於將軍澳常寧路2號厚德邨德安樓，故該大廈居民亦需強制檢測。

政府周四及五在學校設立流動採樣站

天水圍天富苑金巴崙長老會耀道小學、中華基督教青年會小學、水圍循道衞理中學及中華基督教青年會中學，均被列入強制檢測。

有學校通告指，天富苑回旋處四校(青小/青中/循小/耀小)污水樣本檢測持續呈陽性，故納入強制檢測名單，建議家長按自己情況帶子女到任何一間檢測中心進行檢測，而政府亦會於周四及周五（11及12日）在學校設立流動採樣站。為配合強檢，校方會在周四及周五停止實體課及zoom課，讓受檢人士有充裕時間進行檢測，期間所有學校活動，如下午zoom功輔班，各項治療課等均暫停。

在強制檢測公告列明，任何在2月25日至3月10日期間曾身處上述兩住宅超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），或是期間曾到Ursus Fitness，或是上述四所學校的全職、兼職替假員工及訪客、以及學生等，須於12日（周五）或之前接受檢測。受檢人士若在3月8日至10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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