強制檢測大廈｜Ursus Fitness大爆發　牽連港島多幢豪宅要檢測

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-11 18:18

本港疫情再見反覆，衞生署衞生防護中心今(11日)公布，本港新增22宗確診，其中19宗屬本地個案，當中3宗無源頭，其餘全部屬於Ursus Fitness群組。今日暫錄得50多宗初步確診個案，至少30多宗屬Ursus Fitness相關個案。 多幢大廈需列入強檢大廈名單，大部分涉及港島區，更有不少位於半山附近，包括干德道40號、半山區采文軒、中半山梅苑1座等，合計19幢樓宇居民須接受強制檢測；另有5個工作場所上榜，包括港怡醫院病理部及西貢法國國際學校等。

▼3月11日強制檢測大廈及工作場所名單▼

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增22宗確診個案，涉及11女11男。張指，3宗無源頭個案當中，一名居於福榮街15號的退休人士(#11133)確診，該大廈於本月8日已發強檢公告。另一名確診者(#11135)則是居於荔景邨日景樓的家庭主婦，其大廈需要進行強檢；居於石硤尾澤安邨富澤樓的無源頭確診者(#11151)則在附近的鑽石冰室任職洗碗，其所住大廈及工作場所需要接受強制檢疫。



除上述荔景邨日景樓及澤安邨富澤樓外，亦有另外17幢大廈需要進行強制檢測，全部位於港島區，包括干德道殷豪閣、干德道40號、半山區羅便臣道4號宏基國際賓館

、中半山梅苑1座、石塘咀山道業昌大廈、西半山般咸道13-15號般咸道金寧大廈、英皇道美輪大廈、西營盤皇后大道西345號、半山區采文軒、西環皇后大道西293號、荷李活道192號、西半山聖士提反里金鳳閣、西環薄扶林道67號寶林閣，以及北角豪廷峰第1座、摩星嶺翠海別墅、般咸道雍慧閣、跑馬地山村臺27-29號。



衞生防護中心另公布5個需接受強檢的工作場所，包括中環都爹利街律敦治中心10樓1004室、德輔道中金龍中心羅思國際海外有限公司、港怡醫院病理部、西貢法國國際學校，以及長沙灣廣場705室。

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

其中於港怡醫院病理部及西貢法國國際學校工作的確診者，均屬於西營盤健身中心Ursus Fitness群組。該群組今日合共新增16宗確診，包括6名員工及10位顧客，前後累計17人確診，另該群組初步確診亦暫錄得30宗。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼