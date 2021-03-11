強制檢測｜天水圍天富苑四校逾3千師生須強檢　最快周一復面授

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-11 15:02

新冠肺炎疫情持續，政府昨（11日）深夜公告，由於天水圍天富苑範圍的污水樣本持續呈陰性，附近四間學校師生須強制檢測，包括金巴崙長老會耀道小學、中華基督教青年會小學、天水圍循道衞理中學、中華基督教青年會中學。 《香港01》向四間學校查詢，全部均暫停面授兩日，以安排師生回校檢測，預計有逾３千人。有學校指，若全體師生檢測結果呈陰性，最快周一可恢復面授。

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四校暫停面授安排師生分批檢測

鄰近天水圍天富苑的金巴崙長老會耀道小學、中華基督教青年會小學、天水圍循道衞理中學、天富苑中華基督教青年會中學，今早校園均設有流動檢測站，安排師生逐一分批回校檢測。

根據政府檢測公告，四間學校至今未有確診個案，經風險評估後，仍可進行面授課堂。《香港01》向四間學校查詢，全部均暫停面授兩日以策安全，合共約有3,200多位師生須強制檢測。



天富苑四幢住宅污水樣本持續呈陽性，已納入強制檢測，暫未有確診個案。金巴崙長老會耀道小學副校長陳詠欣表示，四校均與屋苑共用渠管，昨早有政府人員到場抽取污水樣本，下午已與校方商討檢測事宜，到傍晚約六時獲正式通知強測安排。



陳詠欣指，全體師生共約800人今日起須分批回校檢測，由於需抽調教師支援及應付家長查詢，故這兩日不會授課，亦確保師生安全。她預計，若全體師生檢測結果呈陰性，學校最快可於周一恢復面授課。

有小學三、四年級過去兩周網課 學生可免除檢測

至於中華基督教青年會小學羅副校長表示，過去14日期間，學校安排各級輪流回校上課，每日不多於全校人數三分之一，由於三、四年級剛好毋須回校，所以可免除檢測安排，全校合共約1500名師生須檢測。

羅副校指，學校會暫停面授兩日，期間安排有限度網上授課，即一至三年級上網課時，另外兩級學生須分批回校檢測，反之亦然，而原訂的小測評估則會改期，由於暫停面授的日子不太長，相信對教學進度無太大影響。他指，會視乎師生檢測結果，再向教育局、校董會商討復課安排。