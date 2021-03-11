新冠肺炎｜健身室疑爆疫　專家拆解3高危位　業界強調已做好防疫

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-11 15:12

本港新冠肺炎疫情反覆，西營盤健身中心URSUS Fitness爆疫，累計10人確診或初步確診。呼吸系統專科醫生梁子超今日（11日）分析，健身室中有三大高風險因素，包括會用手接觸的健身器材、共用設施包括儲物櫃等，以及病毒可經空氣傳播。他建議市民使用健身器材前先用酒精清潔，使用後亦須洗手或用酒精搓手液；亦可先用膠袋包起個人物品才放入儲物櫃。 有健身業界代表回應指，自疫情以來一直要求客人使用健身器材後須清潔，在健身中心內亦擺放大量消毒噴霧供客人使用。他又反問，「政府唔封關下，健身界一直無群組，𠵱家一出現就即刻變高危？」

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

高危位一︰除口罩做運動須保持距離兼有足夠通風

現於健身中心淋浴、運動時，可豁免佩戴口罩。梁子超指，由於健身中心為室內環境，而當進行劇烈運動時呼吸會變急促，一旦有隱形患者，病毒排放量可相當高。如運動期間，市民沒有戴上口罩及保持1.5米距離，傳播風險十分高；即使戴上口罩，亦須有足夠通風，才可減低風險。

高危位二︰接觸共用設施必須洗手或用酒精搓手液

梁表示，健身室中另一高危因素為共用設施，如淋浴間、更衣室、毛巾及儲物櫃等。他建議市民要自備毛巾；而存放個人物品到儲物櫃前，可先用膠袋包裹，離開時則要小心處理膠袋，勿接觸到膠袋外面。他又提醒接觸完共用設施後，要立即洗手或用酒精搓手液，「唔係轉頭唔記得，又摸咗眼耳口鼻」。

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

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高危位三︰用手接觸的健身器材使用前要用酒精消毒

最後一個高危因素則為會用手接觸到的健身器材，如啞鈴等。梁子超指，如僅身體接觸到的健身器材，風險會較低，而用手接觸的傳播風險最高。市民使用健身器材前，應先用酒精消毒清潔，使用後亦須洗手。

業界︰客人用過的健身器材會即時消毒

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎則回應指，業界一直做好防疫措施，客人用過的健身器材會即時消毒，而教練亦會確保已清潔；他舉例如打拳後的拳套，亦會先噴消毒噴霧才給其他人使用。而儲物櫃方面，他稱更衣室內已放置消毒液，但無法確保客人有否使用，未來或會加強勸喻客人使用。另外，柯強調大部份健身室亦設完善抽氣系統，如沒有則會開窗。