增22宗確診大反彈　Ursus Fitness大爆發　累計逾50人染疫

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-11 17:44

衞生防護中心公布，本港今日（11日）新增22宗確診，較昨日的8宗多近兩倍。西營盤健身中心Ursus Fitness大爆發，19宗本地個案中，有16宗都來自該群組，而該群組初步陽性個案亦有30多宗，換言之，確診及初步確診個案相加已逾50人染疫。食物及衞生局副局長徐德義稱，非常關注該大型群組，考慮新一輪防疫措施時，會檢視有無需要收緊。

19宗本地個案，16宗來自Ursus Fitness群組，累計有7名員工及10名顧客染疫。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，40多宗初步陽性個案中，30多宗都來自此群組，主要為顧客，亦包括其密切接觸者，即已有第二代傳播，因此確診加初步確診人數已近50宗。

張竹君稱，昨日已到健身中心提取20個環境樣本，包括廁所板、鋅盤、門炳、枱面等，全部陰性，防護中心得悉群組首宗個案後，已要求健身中心關門，並要求員工及顧客檢測，健身中心提供3月1日至9日到訪者名單，期間有240多位顧客到訪過Ursus Fitness，全部人都要檢疫，已聯絡得「七七八八」，昨晚已安排100多人到檢疫中心，今日會繼續行動。

張竹君相信，健身中心傳播都是人傳人機會較大，因為健身中心人士運動多數無戴口罩，運動以小組、個人、教練形式做劇烈運動，當他們無戴口罩，即使相隔距離遠都會有飛沫傳播。

她又透露有Ursus Fitness的顧客，是上環House of Fitness的導師，另一位是H-Kore的教練，亦有人到過Pure Fitness，但需時了解到訪日是否傳染期之內，如涉及員工確診，健身中心都要停業。H-Kore昨日在Facebook表示，今日起暫停營業，並已聯絡所有跟確診教練接觸的學員，建議他們做病毒檢測。

源頭不明個案方面，3宗源頭不明個案包括在石硤尾澤安邨富澤樓鑽石冰室60歲女洗碗工（編號：11151），她住在富澤樓，有定期接受檢測，2月22日呈陰性、3月9日檢測呈陽性，她無病徵，最後上班日為3月10日，鑽石冰室其他員工要檢疫，冰室要關閉14日。

第二宗無源頭個案為65歲退休女士（編號：11133），她住深水埗福榮街15號，會到北河街街市買餸，該廈早前有個案確診被納入強制檢測，退休婦在3月8日強制檢測發現到陽性，她跟早前個案並非同層鄰居。最後一名無源頭患者，為35歲家庭主婦（編號：11135），她住荔景邨日景樓。

今日亦有三宗輸入個案，一名來自埃塞俄比亞31歲男病人（編號：11130）確診，他帶有N501Y變種病毒，本港累計有68宗變種病毒輸入，另外兩名患者來自印尼。