新冠肺炎．3.11｜午夜後健身室須戴口罩　或需更頻密檢測甚至關門

撰文： 鄭秋玲 勞敏儀 袁澍 鄭翠碧 林穎嫺 朱海棋 梁煥敏 陳嘉慧 黃詠榆 孔繁栩 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-12 00:02

本港新冠肺炎疫情低位徘徊，今日出現反彈。衞生署今（10）公布新增22宗確診個案，累計增至11,151宗。新增個案中，有3宗為輸入個案，本地感染佔19宗，當中有3宗無源頭。 其中懷疑出現爆發的西營盤URSUS Fitness健身中心，今新增16宗確診，涉及6名員工，10名顧客，累計17宗確診。衞生署續指，本港暫有約40多宗初步陽性個案，大約30多宗屬URSUS Fitness群組，即該健身中心有逾50人中招，而3月1日至9日曾光顧健身中心的約240名顧客要強制檢疫。 據了解，一名老婦本月初曾在接種中心注射科興疫苗，事主今日中午暈倒送往廣華醫院後離世，至今本港累計有4人，懷疑接種科興疫苗後死亡。另有消息指，事主在3月2日打針。

▼3月11日更新確診個案住宅及行蹤▼

+ 8 + 8 + 8

【23:15】政府公布，將就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下的指示刊憲，收緊健身中心的防感染措施。新措施由3月12日零時零分起生效，為期六天，直至3月17日。

午夜起健身室運動須戴口罩 政府預告或要求員工更頻密檢測

食物及衞生局發言人表示，近日有健身中心出現大規模群組爆發，為控制疫情有需要即時收緊健身中心的防感染措施，特別是重新實施佩戴口罩的規定。

根據第599F章下的最新指示，任何人身處健身中心內須一直佩戴口罩，淋浴時及在餐飲處所於餐桌飲食時除外。政府預告，如有需要不排除會採取更嚴厲措施，包括要求健身中心員工進行更頻密的定期檢測，或要求所有健身中心關閉，以控制疫情。

URSUS Fitness大爆疫 群組疑波及國際學校、律師行 中環人恐慌

近日有兩位確診者曾到訪PURE分店，其中一人與近日健身群組相關。（資料圖片）

【23:10】公務員事務局表示，截至3月11日下午8時的過去24小時，約5,900名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。同一時間，約10,000名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

此外，約有9,500名市民接種第一劑科興疫苗，當中約6,500人在八間社區疫苗接種中心接種，約2,400人則在參與計劃的私家醫生和診所接種；及約有5,700名市民於七間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗。今日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為70%；在七間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%。

目前累計約145,800名市民已接種第一劑疫苗，其中約131,100名接種科興疫苗，約14,700名接種復必泰疫苗。截至今日零時零分，過去24小時共有六宗送院個案，其中五宗已經出院，一宗留院觀察。

新冠疫苗｜增15200人接種 6人送院 2人打復必泰後抽搐、出疹

【21:35】據了解，政府將收緊健身中心的措施，午夜起所有市民於健身中心必須戴口罩。消息指，政府不排除進一步收緊或關閉健身中心。

消息：午夜起健身中心內必須戴口罩 政府或要求業界再關門

【21:15】滙豐發言人回應查詢時表示，今日得悉一名員工初步確診，該名員工於滙豐總行大廈上班，最近並沒有與客戶見面。據悉，該員工於22樓工作。

科興疫苗｜70歲婦、67歲翁上周二接種 今日1死1危殆 皆有長期病

【20:10】入境處表示，傍晚接獲衞生防護中心通知，一名申請人昨日（3月10日）曾短暫到訪灣仔入境事務大樓五樓「延期逗留組」，其後初步確診。該名初步確診者於上述日期在延期逗留組辦理延期手續，短暫逗留少於十五分鐘。入境處已按衞生防護中心指引，即時安排徹底清潔和消毒。

【20:10】全球都期望新冠疫苗能為疫情帶來曙光，部分國家正推出「疫苗護照」的計劃，方便接種了疫苗的人士出國、通關。不過，本港政府抗疫專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌直指，疫苗護照或不可行，因為一旦感染變種病毒，可能會減低疫苗效力，他認為打針後或可豁免檢疫，但也需要接受檢測。

新冠疫苗｜許樹昌：疫苗護照未必可行 因變種病毒可減疫苗效力

▼再有6間健身中心因涉Ursus Fitness爆疫群組關門▼

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【19:40】衞生防護中心透露，URSUS Fitness群組的患者，至少到過另外6間健身室，包括上環House of Fitness、中環H-Kore、ONE Personal training及H.I.T. Personal Training、Strength Culture等，以上健身室已即時暫停營業，並交代指所有員工將進行檢測，店舖須深層清潔。

URSUS Fitness爆疫 至少牽連6間健身室須關門

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

【18:40】香港紅十字會輸血服務中心（中心）發言人表示，個案編號11128的確診者，曾在3月1日到訪西九龍捐血站，當日未有捐血，在捐血站短暫逗留後離開。當日員工及捐血者皆佩戴合適防護裝備，而相關場地已經完成全面清潔消毒。衛生防護中心經調查後認為，大樓內並無任何人士被列作密切接觸者。

【18:30】警方表示，今日中午12時06分接報一名67歲男子，在旺角站月台近扶手電梯位置暈倒，送院時仍然昏迷，初步調查得知他3月2日曾接種科興疫苗。

港鐵補充，車站職員曾為該名男子使用心臟除顫器急救。

▼食衞局最新接種疫苗提示▼

強制檢測大廈｜Ursus Fitness大爆發 牽連港島多幢豪宅要檢測

【18:00】本港疫情再見反覆，衞生署衞生防護中心今(11日)公布，本港新增22宗確診，其中19宗屬本地個案，當中3宗無源頭，其餘全部屬於Ursus Fitness群組。今日暫錄約40多宗初步確診個案，至少30多宗屬Ursus Fitness相關個案。

暫錄逾40宗初步確診 涉兩學校 URSUS Fitness 240人須檢疫

多幢大廈需列入強檢大廈名單，大部分涉及港島區，更有不少位於半山附近，包括干德道40號、半山區采文軒、中半山梅苑1座等，合計19幢樓宇居民須接受強制檢測；另有5個工作場所上榜，包括港怡醫院病理部及西貢法國國際學校等。

【17:52】消息指，滙豐銀行接獲通知，中環總行22樓一名員工確診。

【17:09】張竹君指，今日暫有40多宗初步陽性個案，當中有30多宗與URSUS Fitness群組相關。同時約有4宗無源頭，詳情如下︰

●12歲女，就讀白田天主教小學，3月10日發燒，3月9日最後上學，居於南昌街鑽石樓。學校要停課14日，學生要強檢。 ●54歲主婦，居於華景山路華景山莊11座，暫未發現個案有高危因素 ●將軍澳保良局羅氏基金中學教師，樣本結果呈不確定，CT值高，個案最終未必會確診。事主居於青衣。惟個案一旦確診，學校要停課14日。 ●57歲女，在澤安邨富澤樓任職保安，居於福榮街13號。3月10日最後上班，如確診大廈要強檢。

張竹君續指，銅鑼灣「海饌海鮮牛扒餐廳」累計有5宗個案，早前取得食肆顧客的登記紀錄，除原來4宗個案，又找出1宗已確診個案。確診者分佈於餐廳4張相連餐枱。

科興疫苗｜兩周第四宗死亡個案 資料會交專家 政府更新接種指引

【16:56】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報37宗個案。目前尚有200名確診病人留醫，當中有13人情況危殆，12人情況嚴重，其餘175名病人情況穩定。負壓病床數目是1,214張，使用率54.1%；負壓病房數目是665間，使用率66.9%。

被問到今日是否有懷疑接種科興疫苗後死亡及危殆個案，她指，注射疫苗後若出現嚴重異常或送院個案，會通報衞生署及公務員事務局的專責小組，亦會交專家小組詳細調查。醫管局知悉有醫院通報個案，但無詳細資料在手，暫無補充。

本港今日新增22宗確診，URSUS Fitness多16人確診30多人初步陽性，逾240名顧客要檢疫。（鄭秋玲攝）

增22宗確診大反彈 Ursus Fitness大爆發 累計逾50人染疫

【16:38】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增22確診，累計個案增至11,151患者，年齡19至65歲，涉11男11女。新確診個案中，有3宗輸入個案；19宗本地個案中，有3宗無源頭。其中懷疑出現爆發的西營盤URSUS Fitness健身中心新增16宗確診，涉及6名員工，10名顧客，累計17宗。昨日當局在健身中心取20個環境樣本，結果全部陰性。另外，本港暫有約40宗初步陽性個案，當中30多宗涉URSUS Fitness群組。該群組累計有逾50人中招。

張竹君續指，知道健身中心首宗個案後，已要求URSUS Fitness關門，所有員工做測試，並要顧客檢測。3月1日至9日，共有240多名顧客曾到訪中心，會安排所有人強制檢疫。

3宗無源頭個案資料︰ 1.個案編號#11133，退休人士，居於福榮街15號，該樓宇3月8日已出強檢通告 2.個案編號#11135，主婦，居於荔景邨日景樓，涉事大廈要強檢 3.個案編號#11151，居於澤安邨富澤樓，在樓下的鑽石冰室做洗碗工，對上一次2月22日接受檢測，結果是陰性。3月10日最後上班，食肆員工要檢疫及關門14日清洗。

【16:35】食物及衞生局副局長徐德義今日在疫情記者會表示︰

過去一星期，本地確診數字為51宗，無源頭個案佔22宗，無病徵有13宗。新冠疫苗接種開始2周，累計有13萬500人接種。他強調，現時兩款是專家認為安全有品質合格證明，效益大於風險，但市民要要留意疫苗接種需知︰

1 任何人有嚴重過敏史，任何藥物有過敏，請不要預約，應先諮詢家庭醫生

2 有慢性疾病，不確定是適合接種亦不要預約，徵求主診或家庭醫生意見

【16:22】據了解，一名老婦本月初曾在接種中心注射科興疫苗，事主今日中午暈倒送往廣華醫院後離世。至今本港累計有4人，懷疑接種新冠疫苗後死亡，全部都曾接種科興疫苗。政府的新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，早前根據初步解剖報告，判斷其中兩宗死亡個案跟接種疫苗無直接關係。另有消息指，事主在3月2日打針。

新冠疫苗｜衞生署將公布接種指引 醫生稱會減慢接種效率但較安心

【15:42】新冠疫苗接種大規模展開，三名有心血管疾病市民接種後離世，專家再三呼籲長期病患者要控制好病情才接種，但當局一直都不肯具體說明穩定的定義。有專家昨日透露，衞生署幾日內會公布不適宜接種者的指引。有醫生稱，大部分醫生都會跟從指引，或先為不熟識的市民檢驗身體才接種，惟會減慢接種效率，不過相信指引可令市民及醫生都較安心，坦言「針無兩頭利」。

新冠肺炎｜健身室疑爆疫 專家拆解3高危位 業界強調已做好防疫

【15:11】西營盤健身中心URSUS Fitness疑爆疫，累計10人確診或初步確診。呼吸系統專科醫生梁子超今日（11日）分析，健身室中有三大高風險因素，包括會用手接觸的健身器材、共用設施包括儲物櫃等，以及病毒可經空氣傳播。他建議市民使用健身器材前先用酒精清潔，使用後亦須洗手或用酒精搓手液；亦可先用膠袋包起個人物品才放入儲物櫃。



有健身業界代表回應指，自疫情以來一直要求客人使用健身器材後須清潔，在健身中心內亦擺放大量消毒噴霧供客人使用。他又反問，「政府唔封關下，健身界一直無群組，𠵱家一出現就即刻變高危？」

強制檢測｜天水圍四校強檢 家長順道檢測︰停課太多已無進度可言

【13:28】本港新型肺炎疫情持續，天水圍有四間學校，因污水樣本持續呈陽性，師生及到訪人士需在星期五（12日）前完成檢測。四間學校分別為天水圍天富苑旁的金巴崙長老會耀道小學、中華基督教青年會小學、中華基督教青年會中學和天水圍循道衞理中學。



有家長認為強制檢測可保障安全，自己亦順道在學校接受檢測。她表示，就讀小六的女兒本月底便要考升中試，剛復課數天又再次停課，怕影響女兒學習。另有小五學生家長表示，最近一、兩年多次停課，「都唔會有咩進度啦！」

強制檢測｜天水圍天富苑四校逾3千師生須強檢 最快周一復面授

《香港01》向四間學校查詢，全部均暫停面授兩日，以安排師生回校檢測，預計有逾３千人。有學校指，若全體師生檢測結果呈陰性，最快周一可恢復面授。

▼3月11日，天水圍天富苑附近4間學校師生及教員強檢情況▼

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復必泰｜望接種後可通關赴日本旅行 陳先生：日本人都係打呢支

【13:15】本港新冠肺炎疫苗接種計劃開始，優先組別市民昨日（10日）起可到醫院管理局營運的7間社區疫苗接種中心，接種復星/BioNTech復必泰疫苗。今日(11日)為復必泰疫苗接種第二日，荔枝角公園體育館今早平均每半小時有20多個市民進出。



不少到來打針的市民表示，主要是為了保障自己健康，以及希望可以盡快外出旅遊而打針，更有市民說，「我個仔喺美國係博士，研究基因，佢話呢支好啲。」他又指，不少地方都選擇使用復必泰疫苗，認為有更多地方認可比較安心，「以色列都要去美國買針，事實上佢哋打完之後效果真係好好。」

【13:03】消息指，今日超過20宗確診。

健身室爆疫風險高 梁子超：14日一檢或已幾代傳播 應7日一檢

【12:23】西營盤健身中心URSUS Fitness爆疫，累計10人中招。呼吸系統專科醫生梁子超今（11日）指，運動時呼吸較急促，病毒排放量會較高，室內空氣亦不流通，有可能令疫情一觸即發，惟現時相隔14日才檢測的做法，相隔太久，或會爆發幾代傳染，建議當局應縮短至「7日一檢」。

科興疫苗｜47歲男官涌疑接種後頭暈送院 營辦商：事主有暈針紀錄

【12:12】官涌體育館社區疫苗接種中心醫務總監郭寶賢向《香港01》表示，今早約9時45分，一名47歲男士接種科興疫苗後10多分鐘因頭暈送院。該市民向接種中心指，自己無病患史，接種中心為他量度血壓血糖時，指數都正常。事主在中心職員陪同下，被送往伊利沙伯醫院。官涌疫苗接種中心及後補充，據悉該名男士沒有長期病患，但曾有「暈針」紀錄，送院前清醒，一切維生指數正常。

強制檢測｜突擊抽查深水埗昌遠大厦 11人無檢測共罰5.5萬元

【11:32】深水埗欽州街昌遠大厦早前被納入強制檢測樓宇名單，政府今早（11日）突擊檢查，發現昌遠大厦250人中，有11人沒有依時檢測，已向他們發出強制檢測令，以及定額罰款5,000元。當局又強調，若涉事人士拒從強檢令，可再罰2.5萬元及監禁6個月。

深水埗昌遠大廈早前被納入強制檢測。（Google Map截圖）

新冠疫苗｜西醫：逾半人甩底冇打針 梁子超：心理壓力增中風危機

【10:41】新冠肺炎疫苗開打近半個月，出現3宗接種後死亡個案，連同多人接種後不適送院，社會對接種疫苗感到人心惶惶。西醫工會流行病委員會主席陳培光今（11日）表示，其診所約有一半人預約接種人士「甩底」。他坦言若有人在診所接種疫苗後身故，私家醫生會「幾麻煩」，社會或會歸咎醫生，惟政府又要求診所簽署合同，不會就接種疫苗徵收附加費，醫生難以免費在打針前為接種者診斷身體狀況。



呼吸系統專科醫生梁子超則指，長期病患和年長人士不適合打疫苗是嚴重錯誤的說法，強調現時未有數據顯示，滅活疫苗會引發心臟病或中風，又指沿用多年的流感滅活疫苗甚至可以減低此方面的風險，呼籲市民以平常心看待。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

+ 5 + 5 + 5

新冠肺炎｜專家指再放寬防疫措施不安全 料兩個月後才有望清零

【08:00】新冠肺炎疫情持續，本港近日確診宗數徘徊在十宗左右，但亦有暗湧，昨天（10日）突然爆發健身中心「Ursus Fitness」群組，累計10名員工及顧客感染。四人限聚令、食肆晚市堂食等防疫規例下周三午夜屆滿，是否再有放寬空間？

有專家認為目前放寬未必是安全，估計未必能夠再放寬。至於本港何時才能達至「清零」，有專家坦言，或在一個月後才有望達至每天一、兩宗個案，而「清零」更可能在兩個月後才出現。

確診食肆大廈｜增7食肆 喜韻意樂餐廳、新都會廣場敏華冰室上榜

【00:01】新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日（10日）公布單日新增8宗確診，6宗為本地個案，其中3宗源頭不明，累計個案增至11,129宗。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，有7間食肆曾有確診者到訪。

個案編號11128的58歲男士曾在潛伏期和傳染期到訪6間餐廳，包括油尖旺的頤東酒家、深水埗的意樂餐廳、泰華食堂等。

昨日總覽：新冠肺炎．3.10｜增8宗確診 3人打科興4人接種復必泰不適入院

新冠疫苗｜7人打疫苗後入院 復必泰及科興接種者均出現喉嚨腫脹

科興疫苗｜71歲男死者今午被解剖 疑死於嚴重冠心病

新冠疫苗｜陳肇始澄清肌肉注射不需經血管 不會引致心臟病

復必泰疫苗｜林鄭月娥視察疫苗中心接種情況 籲市民「可以放心」

復必泰疫苗｜澳門六旬翁接種5日後胸口痛入院 當地首宗嚴重事件

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

西營盤Ursus Fitness健身教練確診 9員工顧客初步確診恐爆疫

Ursus Fitness七名員工全確診 專家：健身室集合所有高危因素

西營盤Ursus Fitness疑爆疫 業界︰已盡力自覺防疫 憂要再停業

強制檢測大廈｜增7處所 天水圍4中小學污水樣本呈陽性師生須強檢

接種疫苗｜教育局向全港學校發信籲教職員接種 20人可集體預約

復必泰疫苗｜試運作期曾錄近百人甩底 政府拒交代針劑浪費量

復必泰疫苗｜中山紀念館半百人排隊 市民：副作用雖多仍照揀

新冠疫苗｜六旬中港司機血壓略高 臨場暫緩接種︰無理由搵命搏

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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▼疫情反覆 3月4日起社交距離措施延續兩周▼