確診食肆大廈｜增7食肆　喜韻意樂餐廳、新都會廣場敏華冰室上榜

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-10 22:56

新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（10日）公布單日新增8宗確診，6宗為本地個案，其中3宗源頭不明，累計個案增至11,129宗。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，有7間食肆曾有確診者到訪。 個案編號11128的58歲男士曾在潛伏期和傳染期到訪6間餐廳，包括油尖旺的頤東酒家、深水埗的意樂餐廳、泰華食堂等。

海峰花園男住客曾到6餐廳

家住葵涌海峰花園第一座的58歲男住客（個案編號11128），他在3月3日出現發燒，3月8日遞交樣本，其後確診。病人是深水埗區醫局街怡高工業中心工作公司管理人員，最後上班日期為3月5日。他曾在3月1日到訪香港紅十字會總部邵逸夫樓及華景商場的百份百餐廳。另外，他還曾到訪太子歐亞銀行大廈的頤東酒家、喜韻商場的意樂餐廳、怡高工業中心的泰華食堂、僑熹樓的翡翠海鮮酒家及新都會廣場的敏華冰室。

而根據3月9日的記者會，他曾平時會與家人在附近餐廳食飯，還曾去過明珠宴會廳、燉奶佬、新世紀廣場千兩、大澳金培餐廳。另外，他曾與幾位朋友在華景山路打網球，家人都須送檢疫中心。

確診活動助理光顧瑞和街市政大廈南園餐廳

另外一宗源頭不明個案涉及一名26歲男病人（個案編號：11123）。他於2月21日出現發燒，3月3日到基督教聯合醫院急症室求醫，同日入院接受治療。但直到3月8日抽取樣本，其後確診。病人是香港心理衛生會賽馬會的活動助理，最後上班日期為3月2日。他曾在3月2日時到訪瑞和街市政大廈的南園餐廳。

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