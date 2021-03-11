新冠疫苗｜許樹昌：疫苗護照未必可行　因變種病毒可減疫苗效力

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-11 20:09

全球都期望新冠疫苗能為疫情帶來曙光，部分國家正推出「疫苗護照」的計劃，方便接種了疫苗的人士出國、通關。不過，本港政府抗疫專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌直指，疫苗護照或不可行，因為一旦感染變種病毒，可能會減低疫苗效力，他認為打針後或可豁免檢疫，但也需要接受檢測。

許樹昌今天（11日）出席「邵逸夫爵士傑出訪問學人講座」，主講「新冠肺炎的啟示」。 （片段截圖）

許樹昌今天（11日）出席「邵逸夫爵士傑出訪問學人講座」，主講「新冠肺炎的啟示」，在問答環節中，他透露香港購買的第三款疫苗「阿斯利康」的疫苗或能在7月抵港，而第四款疫苗就是「Novavax」的疫苗，有望在明年抵港。他稱接種哪款疫苗是個人選擇，若需經常到外地工作，他建議注射BioNTech疫苗，但也需留意副作用、過敏反應等。

他直言，疫苗護照或不可行，因為一旦感染變種病毒，可能會減低疫苗效力，他認為打針後或可豁免檢疫，但也需要接受檢測。他解釋，英國的變種病毒會增加傳播風險六至七成，亦會提升死亡風險，現時部分藥廠更指疫苗對於南非變種病毒效用更低。

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青年最後一批才可接種

不少觀眾關注青年及小童何時能接種疫苗，許樹昌指，40歲或以上人士感染後的風險較高，而小童感染後病徵較輕，目前亦較少涉及18歲以下的人士的疫苗研究，未知疫苗對他們的效用，坦言「青年可能是最後一批可以打」。被問到長者接種後會有副作用，倒不如讓青年先接種？許樹昌直指：「咁你的父母、祖父母就可能會死。」

他又認為，即使接種疫苗，也需要繼續戴口罩，稱現時市民戴口罩令到流感等病毒消失，一旦不戴口罩，這些病毒或會重現。有人問到港大醫學院微生物學系講座教育袁國勇以皮內注射的方式打針，會否影響效力，許樹昌指有人接種流感疫苗時會用這種方法，但mRNA疫苗就暫時未知影響。

被問到疫情何時完結，許樹昌估計仍需多幾年，他指政府現時力求「清零」，相信若本地個案降至低單位數，可能有望通關。

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