科興疫苗｜兩周第四宗死亡個案　資料會交專家　政府更新接種指引

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-11 18:26

新冠疫苗接種計劃展開約兩週，再有人疑在接種科興疫苗後死亡。消息指，最新一名死者為一名老婦，3月2日在接種中心注射科興疫苗，今日（11日）中午暈倒送往廣華醫院後離世。另有一名67歲男子3月2日接種科興疫苗後，今午突然暈倒送院。 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲在疫情記者會上表示，注射疫苗後出現的嚴重異常或送院個案，均會通報衞生署及公務員事務局專責小組，醫院亦會將個案資料交到專家小組作詳細調查，表示暫無補充。 食物及衞生局副局長徐德義表示，衞生署正與臨床醫生討論更新疫苗接種指引，會適時、盡快發放。他提醒市民，考慮是否接種、接種哪一款疫苗前，均要自己先仔細閱讀疫苗接種需知；有嚴重過敏史、藥物過敏的人士，以及有慢性疾病人士，都不應預約接種，須先徵求主診或家庭醫生意見。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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據了解，一名老婦3月2日在接種中心注射科興疫苗，今日中午暈倒送往廣華醫院後不治。本港累計有4人打針後死亡，全部都接種科興疫苗，政府的新冠疫苗臨床事件評估專家委員會根據初步解剖報告，判斷其中兩宗死亡個案跟接種疫苗無直接關係。

另外，警方表示中午12時06分接報，一名67歲男子在旺角站月台近扶手電梯位置暈倒，送院時仍然昏迷，初步調查得知他3月2日曾接種科興疫苗。港鐵補充，車站職員曾為該名男子使用心臟除顫器急救。據了解，該名男子情況危殆。

逾13萬人接種第一劑疫苗

食物及衞生局副局長徐德義表示，疫苗接種開始兩周，累計有約13萬500人接種第一劑疫苗。他指，現時政府提供予市民接種的兩款新冠疫苗，均是由專家認為安全有效以及品質有保證，預防疫情的效益大過風險。他說，政府會根據恆常機制密切監察可能出現的異常事件，並會適時更新的疫苗接種指引。

建議兩類人不要預約接種

但他提醒市民，考慮是否接種、接種哪一款疫苗前，均要仔細閱讀疫苗接種需知。他強調，任何有嚴重過敏史、藥物過敏的人士，以及有慢性疾病、不確定自己是否適合接種的人士，不要預約，需先徵求主診或家庭醫生意見。

他補充，醫管局18間普通科門診及私家醫生亦有提供疫苗接種，市民可在覆診時接種，或覆診後接種。

有醫生及病人認為接種指引不夠仔細 徐指會適時更新

徐德義被追問疫苗接種指引何時會更新、是否當初不夠詳細時，他只表示疫苗接種相關資料已發放在網上，供相關人士參考，現存資料「已非常多」，但在接種計劃推行一段時間後，有醫生及病人團體認為不夠仔細，衞生署正與臨床醫生討論，會適時、盡快發放。

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