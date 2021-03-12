復必泰疫苗｜機組人員稱數據較好　完成接種後會重返健身室

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-12 12:23

新冠疫苗接種計劃本周起新增七類優先接種疫苗人士。於接種復必泰疫苗的中山公園體育館，早上有不少市民到場。 有前往接種疫苗的機組人員稱，復必泰的數據較好，認為出現副作用的個案多為長期病患者，自己不太擔心。他稱有健身習慣，但認為健身中心普遍衞生情況良好，自己於接種第二劑疫苗後會重返健身室。

於中山公園體育館，早上有市民往接種疫苗。（張嘉敏攝）

於中山公園體育館，早上10時陸續有市民前往接種疫苗，半小時內大概有約10至20人，不過未有出現人龍。當中以長者為主，亦有不少外籍人士。

任職國泰的外籍機組人員John稱。因復必泰的數據較好，加上較少出現副作用情況，故選擇接種復必泰，而他接種後亦感覺良好。他稱，近日雖有出現多宗死亡及副作用個案，認為他們多數為長期病患者，因此不太擔心。

已多個月未有前往健身室 接種第二劑疫苗後會重返

近日多個健身室有確診個案，他稱，自己過往有到健身室的習慣，惟近月因健身中心關閉，加上任職機組人員須保持一定社交距離，故多個月未有前往。不過，他稱自己有定期檢測，加上認為健身室普遍的衞生情況良好，只要各人做好防疫措施不太擔心受感染。他稱，自己於接種第二劑疫苗後會重返健身室。

▼再有6間健身中心因涉Ursus Fitness爆疫群組關門▼

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接種疫苗的人士以長者及外籍人士為主。（張嘉敏攝）

機組人員稱年輕不擔心副作用

同樣任職機組人員的葉先生稱，因被納入優先接種人士，加上認為復必泰較科興獲更多數據上支持，故選擇接種復必泰。他認為自己較年輕，加上身體健康，不擔心有副作用。他指據他的了解，大部分同事均選擇接種復必泰。他平日有健身習慣，對於近日健身中心有多人確診感擔心，會減少前往。不過，他稱常去健身中心衞生情況良好，會有導師定期巡視及要求健身人士佩戴口罩。

任職消防人員的莫先生因工作需要接觸確診者而接種疫苗。他稱，復必泰於外國測試的保護率高，自己不太擔心。他稱，現時有副作用個案主要為長者及有長期病患人士，自己不在上列的個案，不太擔心。