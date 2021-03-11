新冠疫苗｜增15200人接種　6人送院　2人打復必泰後抽搐、出疹

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

新冠疫苗接種計劃自上月26日正式展開。政府今日（11日）晚上公布，截至下午8時的過去24小時，分別有約9,500名市民接種第一劑科興疫苗，及5,700名市民接種第一劑BioNTech疫苗（復必泰）。共有6宗送院個案，其中5宗已經出院，包括2宗涉及BioNTech疫苗，分別出現抽搐、出疹；有一宗接種科興疫苗個案須留院觀察，接種後出現胸口痛及心悸，情況穩定。

▼3月10日　首日接種復必泰情況▼

+14
+14
+14

6宗送院個案，當中有2宗涉及BioNTech疫苗，包括一名39歲男子到中山紀念公園體育館接種疫苗後，出現抽搐，於上午 11 時 49 分被送往瑪麗醫院，情況穩定。另一名38歲女子到元朗體育館接種疫苗後，有出疹情況，於下午1時 21分被送往博愛醫院，情況穩定。二人經治療後，毋須留院。

另外4宗涉及科興疫苗，其中一名 67 歲男子到香港中央圖書館接種疫苗後，出現胸口痛及心悸，於下午2時49分被送律敦治醫院，情況穩定，經治療後，留院觀察。

餘下3宗個案經治療後，無須留院，包括一名52 歲女子到林士德體育館接種疫苗後，感到暈眩，於上午 11 時 29 分被送往瑪嘉烈醫院。一名 63 歲女子到源禾路體育館接種疫苗後，出現高血壓及胸口痛，於下午 1 時 41 分被送往威爾斯親王醫院。一名 61 歲女子到香港中央圖書館接種疫苗後，出現高血壓及胸口痛，於下午 1 時 04 分被送往律敦治醫院。

接種人數方面，今日（11日）共有15,200名市民接種了第一劑疫苗，包括約有9,500名市民接種第一劑科興疫苗，當中約6,500人在八間社區疫苗接種中心接種，約2,400人在參與計劃的私家醫生和診所接種；另約有5,700名市民於七間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗。

今日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為70%；在七間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%。

目前累計約145,800名市民已接種第一劑疫苗，其中約131,100名接種科興疫苗，約14,700名接種復必泰疫苗。

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，中山紀念公園體育館接種中心情況▼

+8
+8
+8

▼疫情反復　3月4日起社交距離措施延續一周▼

+12
+12
+12
消息：午夜起健身中心內必須戴口罩　政府或要求業界再關門
科興疫苗｜70歲婦、67歲翁上周二接種　今日1死1危殆　皆有長期病
新冠疫苗｜許樹昌：疫苗護照未必可行　因變種病毒可減疫苗效力
URSUS Fitness爆疫　至少牽連6間健身室須關門
暫錄逾40宗初步確診　涉兩學校　URSUS Fitness 240人須檢疫
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。