新冠疫苗｜增15200人接種　6人送院　2人打復必泰後抽搐、出疹

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-12 00:01

新冠疫苗接種計劃自上月26日正式展開。政府今日（11日）晚上公布，截至下午8時的過去24小時，分別有約9,500名市民接種第一劑科興疫苗，及5,700名市民接種第一劑BioNTech疫苗（復必泰）。共有6宗送院個案，其中5宗已經出院，包括2宗涉及BioNTech疫苗，分別出現抽搐、出疹；有一宗接種科興疫苗個案須留院觀察，接種後出現胸口痛及心悸，情況穩定。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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6宗送院個案，當中有2宗涉及BioNTech疫苗，包括一名39歲男子到中山紀念公園體育館接種疫苗後，出現抽搐，於上午 11 時 49 分被送往瑪麗醫院，情況穩定。另一名38歲女子到元朗體育館接種疫苗後，有出疹情況，於下午1時 21分被送往博愛醫院，情況穩定。二人經治療後，毋須留院。

另外4宗涉及科興疫苗，其中一名 67 歲男子到香港中央圖書館接種疫苗後，出現胸口痛及心悸，於下午2時49分被送律敦治醫院，情況穩定，經治療後，留院觀察。

餘下3宗個案經治療後，無須留院，包括一名52 歲女子到林士德體育館接種疫苗後，感到暈眩，於上午 11 時 29 分被送往瑪嘉烈醫院。一名 63 歲女子到源禾路體育館接種疫苗後，出現高血壓及胸口痛，於下午 1 時 41 分被送往威爾斯親王醫院。一名 61 歲女子到香港中央圖書館接種疫苗後，出現高血壓及胸口痛，於下午 1 時 04 分被送往律敦治醫院。

接種人數方面，今日（11日）共有15,200名市民接種了第一劑疫苗，包括約有9,500名市民接種第一劑科興疫苗，當中約6,500人在八間社區疫苗接種中心接種，約2,400人在參與計劃的私家醫生和診所接種；另約有5,700名市民於七間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗。

今日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為70%；在七間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%。

目前累計約145,800名市民已接種第一劑疫苗，其中約131,100名接種科興疫苗，約14,700名接種復必泰疫苗。

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，中山紀念公園體育館接種中心情況▼

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