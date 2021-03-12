增5宗源頭不明　將軍澳藍塘傲患者曾攀石　尚德邨患者將中工作

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-12 17:38

新冠肺炎疫情反彈，本港今日（12日）新增60宗確診個案，本地個案佔54宗，當中有5宗個案暫未找到感染源頭，累計增至11,211宗。

在新增的5宗無源頭個案中，有兩人住在將軍澳，其中一人曾與親友攀石，潛伏期間亦曾與家人用餐，另外一人則在將軍澳中心舉辦的展覽中維持秩序。

本港今日新增5宗源頭不明個案，有一人住在將軍澳藍塘傲，他曾與親友攀石。（資料圖片）

本港今日新增54宗本地個案中，共有49宗關連個案，當中有47宗與Ursus Fitness相關，另有5宗無源頭個案。

藍塘傲患者企業廣場第5期上班



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，其中一宗源頭不明個案在3月6日不適，住在將軍澳藍塘傲第5座，於九龍灣企業廣場第5期2座工作。他在3月6日不適，最後上班是3月1日，其工作地點需要強制檢測。

張竹君指，該患者在潛伏期間曾與家人用餐，又曾與親友攀石。

尚德邨患者源頭不明 曾在展覽維持秩序

而將軍澳亦有另一宗源頭不明個案。該名患者住在尚德邨尚明樓，曾在將軍澳中心舉辦的展覽中維持秩序，最後上班日期為3月11日。

▼再有6間健身中心因涉Ursus Fitness爆疫群組關門▼

+ 6 + 6 + 6

華景山莊患者同枱食飯朋友確診

至於其餘3宗源頭不明個案，一人為白田天主教小學學生，居於南昌邨鑽石樓，她有家人初步確診；另外一人在澤安邨富澤樓任職保安，住在福榮街13號，他工作及居住的地點最近都需要接受強制檢測；另一個案則是家庭主婦，住在華景山莊第11座，她曾與一名朋友吃飯，友人現時亦確診。