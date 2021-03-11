確診大廈食肆｜URSUS Fitness群組患者多人住半山　增4餐廳上榜

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-11 23:51

本港新冠肺炎疫情持續，周四（11日）公布新增22宗確診個案，較昨日（10日）增近兩倍，初步確診個案更達約40宗，當中30多宗與爆疫的健身中心URSUS Fitness有關。據衞生防護中心晚上更新確診者行蹤，16宗該群組個案申報18個地址，逾八成位於中西區，不少是半山豪宅，如翠海別墅、寶翠園等。另外，新增5間餐廳上榜，主要在中上環，足跡來自該群組兩宗個案，分別到訪過4間餐廳，當中有無病徵患者同日到訪Starbucks星巴克咖啡兩間分店。

據衞生防護中心更新確診者住宅大廈及行蹤，新增25幢大廈有確診個案，包括深水埗福榮街15號、澤安邨富澤樓、葵青荔景邨日景樓。有18幢涉及URSUS Fitness群組個案，逾八成位於中西區，包括半山豪宅，如翠海別墅、寶翠園等。

▼再有6間健身中心因涉Ursus Fitness爆疫群組關門▼

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患者餐廳足跡方面，URSUS Fitness群組的兩名確診者，包括個案#11131，46歲男，於3月9日發病，11日確診，發病當日曾到威靈頓街86-90號的BEP Vietnamese Kitchen。

另一宗該群組個案#11134，為56歲男，無病徵，於11日確診，他於9日曾到星巴克咖啡兩間分店，分別位於堅道51-53號、世紀廣場，另外於7日曾到國際金融中心商場的Pret A Manger。

#11151為60歲女洗碗工，居石硤尾澤安邨富澤樓，他最後於3月10日到過其任職的鑽石冰室亦上榜，位於澤安道1號。另外，灣仔華高大廈地下的海鮮牛扒餐廳海饌，因累積第4名確診食客於2月22日到訪過，再次納入名單。

▼3月11日更新確診個案住宅及行蹤▼

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