撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-12 15:19

西營盤健身中心URSUS Fitness爆疫，群組三日內逾50人確診或初步確診，240名顧客須檢疫。由今日（12日）開始，政府規定市民在健身中心內必須戴口罩，不過呼吸系統專科醫生梁子超認為，戴口罩防止染疫的作用有限。他解釋，當人們進行劇烈運動時，口罩容易移位，保護效力便會下降。健身中心有不少共用設施，市民大汗淋漓會容易用手觸碰眼鼻，導致間接接觸傳播。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議，健身中心應保持空氣流通，達致每小時6次的換氣量，與餐廳食肆相若。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，新冠肺炎病毒可透過多個渠道傳播，包括飛沫、接觸及空氣傳播等，而口罩只能有限度阻擋飛沫。他解釋，當進行劇烈運動時，口罩容易移位，保護效力便會下降。健身中心有不少共用設施，譬如器材、淋浴間等等，加上市民大汗淋漓會容易用手觸碰眼鼻，導致間接接觸傳播。他直言「單靠戴口罩係唔足以短期內控制健身室爆發。」由於市民健身時呼吸較多和急促，他建議健身室盡量提高鮮風量，並加裝空氣淨化裝置，盡量減少因多人聚集而引致空氣傳播。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，口罩有效阻隔飛沫，「戴咗點都好過唔戴。」同時，健身中心應保持空氣流通，達致每小時6次的換氣量。他又稱，倘再有其他健身中心相繼出現個案，預料政府會對他們失去信心，可能再次勒令關閉。

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

衞生防護中心昨日表示，URSUS Fitness群組增16宗確診個案，涉及10名顧客和6名工作人員，該健身中心暫有17人已確診。據悉本港今日約60宗確診個案，大部份與該群組有關，包括健身中心顧客及其密切接觸者。