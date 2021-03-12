檢測短訊出錯　醫管局稱涉月初交樽人士　有人上年交樽亦受影響

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-12 19:29

政府檢測工作再現「甩漏」，醫管局上週日（7日）發新聞稿，指接獲承辦商通報，在處理結果時樣本瓶編號出現偏差，導致部份市民收到載有錯誤樣本瓶編號的短訊，涉及103名、在3月2日在「交樽」的市民。 然而，《香港01》發現受影響市民，不只涉及3月2日交樽人士。《香港01》接獲讀者報料，指最近三個月並無提交過檢測樣本瓶，卻在上週日（7日）突然收到短訊，通知「檢測結果為陰性」，而短訊上的證件號碼並非屬於本人。 記者向醫管局查詢，今次錯誤短訊事件是否與當局週日所交代的事件有關、受影響人數有多少等。局方人員在電話中承認，今次錯誤與早前事件有關，惟表示早前新聞稿已作交代，沒有補充。

讀者黃小姐（化名）對《香港01》表示，自己對上一次交樣本瓶檢測，已是三個月前，卻在上週日下午突然收到一則檢測結果短訊，寫著「檢測計劃D0062-DTS：檢測結果為陰性」；短訊上附有樣本瓶編號及證件號碼，而證件號碼並不屬於她本人。

黃小姐指，最近三個月並無提交過檢測樣本瓶，卻在上週日（7日）突然收到短訊，通知「檢測結果為陰性」（受訪者提供）

市民：收到短訊嚇一跳 擔憂私隱被發給他人

黃小姐表示，收到短訊時「嚇一跳」，當下認為是收到另一個人的檢測結果短訊。她直言「明明個樣本瓶有哂barcode，點解隔幾個月，會收到第個人嘅檢測結果」，擔憂自己的個人私隱資料也被發送給他人。

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上一次交樽已是去年底

黃小姐透露，她對上一次「交樽」檢測，已是去年12月底，當時先在港鐡站的自動派發機，取得樣本收集包，再交到葵青區一間醫管局普通科門診診所，其後在今年初收到陰性檢測結果的短訊。而發送今次錯誤檢測結果短訊，亦來自同一發送人。

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指影響3月2日交樽人士 惟實際受影響市民超出此範圍

醫院管理局在上週日發稿，指3月6日接獲承辦商通報，在處理結果時樣本瓶編號出現偏差，導致部份市民收到電話的短訊，涉及103名參與檢測的市民，他們3月2日在普通科門診診所交回樣本瓶。



然而，市民報料及醫管局其後回覆顯示，實際受影市民超過新聞稿所指範圍。



記者向醫管局查詢，今次錯誤短訊事件是否與當局週日所交代的事件有關、受影響人數有多少等。局方人員在電話中承認，今次錯誤與早前事件有關，惟表示早前新聞稿已作交代，沒有補充。

相關報導：華大基因發錯誤樣本瓶編號電話短訊 103名市民未能查閱檢測結果

而涉事的承辦商為華大基因。華大基因週一（8日）回應稱，肇事原因是在轉換模板時出現人為錯誤，導致結果短訊內的條碼有誤，經內控系統發現，即時通知食衞局和醫管局及致電受影響市民，亦已重新發出正確短訊。華大稱會進一步加強這方面的覆核程序，對所有受影響的市民致歉。

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