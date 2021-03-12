西九M+年底終開幕　艾未未、六四題材展品可續收？館長：無問題

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-12 18:20

位於西九文化區、主打當代藝術收藏的M+博物館，受工程延誤及疫情影響下一再拖延，終敲定可望於今年底開幕。被問到《國安法》下，敏感題材包括中國異見藝術家艾未未、以及涉及六四與反修例事件的藝術作品，可否如常列入館藏，M+博物館館長華安雅聞言稱無問題，表明博物館會根據歷史、學術及事實作基礎，考慮展品收藏。 至於西九財政方面，西九文化區管理局署理行政總裁馮程淑儀表示，暫不打算向政府申請撥款，會先以西九商業項目等資產，解決長遠的可持續性營運。

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座落維港旁的M+ 博物館，屬西九文化區首批設施，博物館已於去年12月底取得入伙紙，團隊正密鑼緊鼓準備，料可於今年底內開幕。當局今安排傳媒率先進行預覽。

被問到《國安法》對策展的影響，M+博物館館長華安雅表示，全球博物館均非常重視以研究所得，作為策展基礎，M+亦不例外（李澤彤攝）

被問到《國安法》對策展的影響，M+博物館館長華安雅表示，全球博物館均非常重視以研究所得，作為策展基礎，M+亦不例外，亦會確保展出合適展品，以促進公眾討論及學習目的。

M+現時收有中國異見藝術家艾未未，以及涉及六四題材作品，被問到上述藏品，以及諸如反修例事件相關藝術品，是否仍然可納入館藏，M+博物館館長華安雅聞言後表示無問題，考慮時會以歷史、學術及事實作據。

西九文化區管理局署理行政總裁馮程淑儀表示，西九現時仍有足夠資金營運，暫時未有打算向政府申請撥款。（李澤彤攝）

至於西九文化區財赤方面，局方早前預算，未來3年營運赤字達39億元，被問及相關財政狀況，西九文化區管理局署理行政總裁馮程淑儀表示，西九文化區於2008年獲撥款216億元，惟經歷十多年，「建造費升值得好犀利」，且M+、故宮館及演藝綜合劇場，亦相繼開幕，長遠有需要解決財政結構性問題，政府向管理局撥出辦公室和商業設施，由局方建設和營運，管理局現階段仍以善用商業項目等資產為目標，以解決資金問題。



她強調，西九現時仍有足夠資金營運，暫時未有打算向政府申請撥款。管理局會於5月赴立法會小組委員會交代西九財政狀況。至於前行政總裁栢志高離任一事，馮程淑儀則未有補充。