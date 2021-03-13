培僑深圳港人子弟學校香港薪酬搶港教師　包免費公寓、一日三餐

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-13 08:00

愛國辦學團體培僑將在深圳設全國首間12年制港人子弟學校，提供小一至中六的香港課程。香港培僑書院深圳龍華信義學校，擬於今年9月開學，將於下周六（20日）起接受申請。 該校近日在香港報章刊登招聘廣告，聘請香港中小學教師，以及退休的香港公開試教師，連未完成PGDE的大學畢業生亦可申請。 學校承諾提供免費教師公寓、包早午晚三餐，薪酬則以香港教育局資助學校的薪級及年資計算。校方強調校園環境優美，校址離深圳高鐵總站僅8至10分鐘步程，19分鐘直達香港西九龍站，21分鐘直達福田口岸。

培僑教育機構、內地信義教育集團與深圳市政府k在2021年2月舉行辦學協議簽署及項目啟動儀式。（資料圖片）

▼▼培僑信義學校校舍模擬圖▼▼

假期按內地學校安排

培僑教育機構上月公布，與內地信義集團合作，在深圳龍華區設港人子弟學校，「雙軌」提供內地及香港小一至中六課程。該校本月開始舉辦網上簡介會，並在下周六（20日）起接受入學申請。該校近日亦登廣告，招聘香港中小學教師北上任教香港課程。

校方承諾，中小學教師薪酬會參考香港教育局資助學校的薪級及年資計算，另免費提供設施完備的教師公寓、一日三餐。假期則按內地學校寒暑假及法定節假安排。此外，學校會為教師提供專業支援，助取內地教師資格，以及提供任教內地及國際課程機會等。

2020/21學年的教學人員的薪酬範圍。（教育局文件截圖）

英語及普通話為主要教學語言 未完成PGDE畢業生可申請

招聘廣告透露，香港教育課程全以英語。及普通話作主要教學語言。故培僑除了要求應徵者認同學校辦校理念，申請者亦須具備香港檢定教員或准用教員的註冊資格，須符合相關專業及語文要求。而未完成學位教師教育文憑課程（PGDE）的大學畢業生亦可申請

面試會在本月至5月進行，可同時用英語及普通話任教者優先；而符合英文、普通話基準試或國家語委普通話水平測試達二乙或以上者可獲優先考慮。

培僑書院校長吳育智（右）為培僑信義學校總校長；副校長黃騰達（左）則出任培僑信義港課程校長。（資料圖片）

招退休香港公開試教師 5年內退休優先

該校早前透露，正爭取成中學文憑試的境外試場。是次招聘透露，學校將開設以內地學生為對象的DSE課程，期望有「退休香港公開試教師」加入，應徵者須有香港公開試的教學經驗，學生公開試成績突出，校方邀應徵者自行註明薪金，並表明會優先考慮5年內退休者。

該校小學部以英文教英、數、科學、音樂及視覺藝術；以普通話教授中文、常識及體育。中學部亦有類似安排，以普通話教中文、通識、中史及體育；而英文、數學及其他選修科，則以英語為教學語言。

至於DSE課程教師，校方期望教師以普通話任教，涉及數學、物理、化學、生物、經濟、企業會計與財務概論、資訊及通訊科技、歷史、地理科。