教職員兩周一檢　培僑國際幼稚園全校復課　校長：面授不能被取替

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-03-10 12:57

教育局於2月初公布農曆年假後的復課安排，若全校教職員定期進行新冠病毒檢測，便可考慮讓學校全校恢復半天面授課堂。培僑國際幼稚園暨幼兒園得知消息後，隨即安排全體職員進行檢測，並於2月底順利復課。校長葉淑娟表示，家長對決定十分歡迎，並坦言：「同事好合作，真係好感恩！」。 攝影：歐嘉樂

分組茶點 入課室前換鞋

農曆新年假後，培僑國際幼稚園暨幼兒園正式全面復課。校長葉淑娟表示，教育局一宣布復課安排，便著手為校舍設施進行塗層消毒，並安排老師進行檢測。「全校同事定期每14日做測試，出咗一次結果，約第8天便再做測試，確保可以連續返學。1月尾已經攞定六十幾個樣本樽，預一人三個。每個教職員會將結果交俾我，留個紀錄。同事好合作，真係好感恩！」

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葉校長指，幼稚園全體256個學生分成上、下午班，在中午的交替時間，校方會以1:99漂白水及消毒酒精清潔全校設施。學生上學前會先在家量度一次體溫，然後在校門量度第二次。進校後會為他們雙手噴灑消毒噴霧，並到指定課室換上室內鞋子，換鞋後及入課室後再消毒雙手。

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她補充，半天的上課時間，亦設15分鐘的茶點時間，學生會分成兩組進食，並以隔板分開。期間不得談天，進食後要立即戴上口罩。「有啲學校冇茶點，但細路仔可能11點幾食完飯，冇可能去到5、6點都冇嘢食，咁樣唔係咁貼地，都需要少少健康零食。」

面授課堂不能被取替

學生過往長時間網課，惟葉校長認為，面授課堂並不能被取替。「喺2至6歲幼稚園階段，語言、社交發展係需要同人互動；專注力、小肌肉、手眼協調係要面授先做到效果。」她表示，學生回校多表現興奮，也十分聽從老師指示。「諗住隔咗3個月，兩歲班要重新適應，但又冇喊喎，返到嚟有得玩，又好開心。」她坦言，最期待復課的是家長。「有家長話復課前一日，執書包嘅心情好似執喼去旅行咁，終於放監喇！」

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葉校長指，復課後，校方為學生進行評估，了解網課的學習成效，學生表現亦十分理想。「停課期間，都有畀教具幼兒班返屋企玩，維持進度。我哋家長都緊張學業，唔敢鬆懈，喺出面都上好多zoom堂，keep住溫習，所以停課唔算影響好大。」

培僑國際幼稚園暨幼兒園校長葉淑娟。

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