新冠疫苗｜中年男打科興後失去知覺　女子打復必泰出疹拒留院

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-13 00:31

新冠疫苗接種計劃自上月26日正式展開。政府周五（12日）晚上公布，截至12日晚上8時的過去24小時，分別有約9,500名市民接種第一劑科興疫苗，及6,700名市民接種第一劑BioNTech/復星醫藥的疫苗復必泰。

周四（11日）共有8宗送院個案，其中7宗已經出院，包括3宗涉及復必泰疫苗，分別出現高血壓、心悸及呼吸困難、及出疹，一人仍留院觀察，另有一女子不遵從醫生勸告自行離院，拒絕留院；有5宗接種科興疫苗個案須留院觀察，接種後出現感到暈眩及失去知覺、胸口痛、暈眩、心悸及胸口不適、手臂麻痺及痛處狀況，而經過治療後，均已出院。

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到社區接種中心打兩類疫苗人數相若

接種人數方面，周五共有16,200名市民接種了第一劑疫苗。當中約有9,500名市民接種第一劑科興疫苗，當中約6,900人在八間社區疫苗接種中心接種，約2,100人在參與計劃的私家醫生和診所接種；另約有6,700名市民於七間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗。

今日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為72%；在七間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為90%。

累計16萬人已接種

目前累計約162,100名市民已接種第一劑疫苗，其中約140,700名接種了科興疫苗，約21,400名接種了復必泰疫苗。

務員事務局回表示，截至周五晚8時的過去24小時，約4,400名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗；約8,000 名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

六旬翁打復必泰後呼吸困難需留院

周四8宗送院個案，當中有3宗涉及復必泰疫苗，包括一名67歲男子到龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，出現高血壓。他於當日上午11時16分被送往北區醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

另一名64歲男子到曉光街體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到心悸及呼吸困難。他於下午4時59分被送往聯合醫院，情況穩定。經治療後，需要留院觀察。

還有一名30歲女子到元朗體育館社區疫苗接種中心接種BioNTech疫苗後，有出疹情況。她於下午6時24分被送往博愛醫院，情況穩定。經治療後，該女子不遵從醫生勸告自行出院。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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5人接種科興疫苗後送院 42歲女接種後手臂麻痺痛楚

另外5宗涉及科興疫苗，五人治療後，均無需留院。

當中一名 46 歲男子到官涌體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到暈眩及失去知覺。他於上午10時52分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定。

另有一名 39 歲男子到天暉路體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到胸口痛。他於上午11時18分被送往天水圍醫院，情況穩定。還有一名 71 歲女子到源和路體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到心悸及胸口不適，於下午4時28分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。

另外，一名42歲女子到香港中央圖書館社區疫苗接種中心接種疫苗後，左手臂出現痲痺及感到痛楚，於下午8時30分被送往律敦治醫院，情況穩定。還有一名62歲男子到馬鞍山家庭醫學中心接種中心接種疫苗後，感到暈眩及胸口痛，於下午12時28分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，中山紀念公園體育館接種中心情況▼

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