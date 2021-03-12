確診食肆｜增26間　URSUS健身室患者曾到文華扒房、置地文華SOMM

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-13 01:03

本港新冠肺炎疫情持續，周四（12日）公布新增60宗確診個案，47宗都與爆疫的健身中心URSUS Fitness有關。據衞生防護中心晚上更新確診者行蹤，新增26間食肆曾有確診者光顧，其中14間都與西營盤URSUS Fitness健身中心，當中不乏高檔餐廳，包括文華東方酒店的文華扒房及酒吧、置地文華東方酒店的多國菜餐廳SOMM，兩間餐廳都人均消費800元起跳，尖沙咀瑰麗酒店內的餐廳DarkSide亦有確診者曾光顧。

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衞生署晚上更新確診者行蹤，新增26間食肆曾有確診者到訪，14間都與西營盤URSUS Fitness健身中心群組相關。

文華扒房及酒吧、置地文華SOMM上榜

報稱居住半山區豪宅秀麗閣的37歲女患者，她屬於URSUS Fitness健身室群組，在3月11日出現病徵，3月12日確診。她曾在3月7日到訪文華東方酒店文華扒房及酒吧，該餐廳已經連續十年榮獲米芝蓮星級殊榮。而根據餐廳的菜單，3月7日的周日燒烤餐單，若不計酒水也需要888元一位（未計加一）。她在同日還曾去過富國大廈的Winstons Coffee。而3月9日，即發病前2日，還曾到訪利源西街 27-29 號 R&R Bagels。

另外，報稱住在半山區羅便臣道31號的編號11182的38歲女患者，曾在3月9日到訪置地文華東方酒店 SOMM餐廳。她屬於URSUS Fitness健身室群組，屬於無病症患者。

居半山區女患者發病前一日光顧瑰麗酒店Darkside

同屬URSUS Fitness健身室群組的編號11194的41歲女患者，她報稱住在半山區殷樺花園第一期，在3月9日發病。發病前一日，她曾到訪尖沙咀的香港瑰麗酒店的Darkside。她還在3月7日到訪灣仔的西施樓潮民火鍋用餐。

▼3月12日更新確診個案住宅及行蹤▼

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與URSUS Fitness相關的群組確診者還曾去過包括吉席街 93 號地下 Mama Malouf 、灣仔船街的Chako，莊士敦道 60 號地下的Five Guys、園方的千兩、置地廣場的Fuel Expresso、彩明商場的百樂門囍宴、尖沙咀堪富利士道 5A 號的釜山亞之媽、及數碼港商場 El Charro Mexican Cantina。

編號11191的54歲女患者，她在3月6日時發病。病發後她曾到訪多間食肆，包括美孚新邨蘭秀道額香港地、又一城的穴蔵、榮吉工業大廈的開花結果、美孚新邨吉利徑 5-7 號小越南以及青山道 314 號地下金園茶餐廳。該患者報稱住在葵涌華景山莊第十一座。