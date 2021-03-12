確診大廈｜增59幢　中西區豪宅重災　近億元帝景園、北角海璇上榜

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-13 00:38

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（12日）公布新增60宗確診，54宗屬本地個案，西營盤健身中心URSUS Fitness群組佔47宗。據當局晚上更新確診個案住宅大廈及行蹤名單，新增59個住址，45個位於港島，不乏名貴豪宅，包括有「港島東樓王」之稱的北角海璇，赤柱富豪海灣都有該群組個案，中西區續成「重災區」，涉及32幢，樓價近億元帝景園亦上榜。

▼西營盤Ursus Fitness群組豪宅住所▼

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港島疫廈全涉URSUS Fitness群組患者

據衞生防護中心晚上更新確診個案住宅大廈名單，新增59個住址，當中45個位於港島，全屬URSUS Fitness群組個案。有32幢位於中西區續成「重災區」，不少著名豪宅上榜，如樓價近億元帝景園，第2座住客#11186為40歲男居民，3月9日發病。

報住富豪海灣患者曾到海洋公園萬豪酒店

東區有6幢，如有「港島東樓王」之稱的北角海璇，第6座住客#11202為27歲男子確診，並無病徵。南區有4幢，包括赤柱翠屋住客#11179，為42歲男，於3月10日發病；#11203為45歲男，無病徵，報住富豪海灣和海洋公園萬豪酒店。另外，港島著名私樓如高士台、錦園大廈、雍景台、秀麗閣、羅便臣道31號、嘉和苑等亦有確診個案。

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港島區外，該群組有個案報住京士柏帝庭園第5座、大埔樟樹灘、馬灣珀麗灣第20座、深水埗李鄭屋邨和睦樓，以及日出康城 Malibu 1A 座。

▼3月12日更新確診個案住宅及到訪大廈名單▼

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另外，新增無源頭個案方面，#11158 白田天主教小學12歲學生，住南昌街鑽石樓，3月10日發病，有家人初步確診。#11178澤安邨富澤樓女保安，住深水埗福榮街13號，3月6日發病。

#11191為54歲家庭主婦住葵涌華景山莊第11座，3月6日發病，其一位同食飯朋友亦確診。#11200為38歲男，無病徵，住將軍澳藍塘傲第5座。#11201為20歲男住將軍澳尚德邨尚明，曾在將軍澳中心展覽負責維持秩序，3月11日起不適。