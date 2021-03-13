強制檢測工作場所｜URSUS健身群組遍及中環金融界　彭博奧美都中

撰文： 袁澍 倪清江 最後更新日期： 2021-03-13 05:46

本港新冠肺炎第五波爆發，有不少中環外籍人士前往的西營盤健身中心URSUS Fitness爆疫，導致疫陷中環。衞生署衞生防護中心昨日（12日）公布新增47名員工及顧客確診，群組累計增至64宗，仍在增加中。確診者工作場所需強制檢疫，根據衞生防護中心今日（13日）凌晨公司的名單，總共有29個工作場所需要檢測，大都涉及健身中心的顧客，金融大行包括瑞士信貸集團Credit Suisse AG、法國巴黎銀行、滙豐銀行總行兩層、安永會計師事務所旗下金融服務諮詢公司；多間大公司也上榜，包括彭博、奧美公關、世邦魏理仕、H&M辦公室等。

▼3.12強制檢測工作場所▼

食物及衞生局凌晨近2時公布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），發出刊憲強制檢測公告，要求於指定期間曾身處84個指明地方的人士及曾在健身中心工作的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現一宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。公告總共有29個工作場所納入強制檢測名單。

滙豐總行兩層 IFC 法巴 ICC瑞信要強檢

金融業方面，有滙豐總行大廈17及22樓員工要強制檢測，國際金融中心（IFC ）二期63樓法國巴黎銀行、太古廣場三座26樓BNY Mellon、以及九龍站環球貿易廣場（ICC）88樓瑞士信貸集團都上榜。中環基金公司EatonPartners及York Capital也不中招，以至太古坊1座32樓的安永會計師事務所旗下金融服務諮詢公司都要強制檢測。

中環有三間律師行也中招，分別是Shearman & Sterling、安理國際律師事務所及Herbert Smith Freehills。位於中港城6座21-22樓的H&M辦公室也上榜。

鰂魚涌奧美公關及蘇黎世保險同上榜

位於中環長江集團中心25樓彭博有限合夥企業都有員工確診，於鰂魚涌K11 Atelier 15樓的Ogilvy奧美公關公司也要處理這次自家危機。鰂魚涌港島東中心25-26樓蘇黎世保險有限公司也列入強檢大廈。

米芝蓮2星Tate有員工確診

食肆則有兩間，上環荷李活道210號地舖Date by Tate及1樓的Tate Dining Room也有員工確診，已經停業，員工料已送往檢疫，但指定日期光顧食客需要強制檢測。Tate供應高級法式料理，1月剛由米芝蓮1星餐廳晉升為2星。

▼健身群組殺入中環金融界 中環愛丁堡廣場流動檢測站現人龍▼

公告列明，任何在2月27日至3月12日期間曾身處上述所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於3月15日（下周一）或之前接受檢測。受檢人士若在3月10日至12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

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▼3.12新增強制檢測48幢大廈▼