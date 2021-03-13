新世界逆市辦招聘會　應屆畢業生嘆求職難、劍擊教練望轉型求穩定

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-03-13 14:01

新冠肺炎疫情衝擊本港經濟，令失業率持續高企。新世界發展今（13日）舉行大型招聘會，提供超過1,000個職位空缺，當中涉不同工作範疇，吸引不同界別人士及大學畢業生到場碰運氣。 失業率高企，應屆畢業生求職困難。有應屆大學畢業生表示，因疫情搵工相當困難，先後已寄出近50份履歷，只得少量有回音可以面試，故要到招聘會中主動出擊，尋找工作機會；亦有從事體育教練的求職者，因疫情收入不穩感徬徨，望趁機「轉跑道」轉行，獲生活穩定。

新世界發展今（13日）舉行大型招聘會，提供超過1,000個職位空缺。（廖雁雄攝）

新世界發展今（13日）於鰂魚涌舉行大型招聘會，提供超過1,000個就業機會，約有三成參加者正在待業。因應疫情，大會為分流人數，招募會設上午及下午時段；入場前，求職者需按地面指示隔開一米距離，場內不准飲食，並設多部消毒機及通風機。

同為應屆大學畢業生的李先生和李小姐一同到招聘會尋找工作機會。（廖雁雄攝）

應屆畢業生盼入大公司 疫市搵工難感徬徨

李先生和李小姐同為今年應屆畢業生，就讀城市大學商科，與人力資源管理相關的科目。他們提到，因為大家都希望到大公司工作，故一同前來參加招聘會，尋找工作機會，暫時對「見習企業家」一職感興趣。

李小姐說，近月來已經寄出近50份履歷，但只有5至6份有回音，畢業時間將近，令她更感徬徨，「1,000個職位睇吓有冇機會」。同行的李先生亦都提到，近3個月以來，已一直找不同的工作機會，除商科相關行業，亦都試過應徵其他工種，不過獲面試機會並不多。

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疫情無奈全職轉兼職 搵工半年冇回音

求職者陳小姐打算到場了解數碼營銷及市場營銷的相關職位，她表示，因疫情關係，原有的工作由全職變兼職，已持續半年多，每月收入大減三分一。她自去年起，想尋找全職的職位空缺，不斷到不同公司應徵，但因競爭大，始終難找到工作。當她得知新世界舉行招聘會大感興趣，故特意報名前來了解工作範疇，但由於今日招聘會未有安排即場面試，需要等待面試通知。

新冠肺炎疫情衝擊本港經濟，令失業率持續高企。新世界發展今（13日）舉行大型招聘會，逆市招聘不同界別人士及大學畢業生。（廖雁雄攝）

劍擊教練盼趁機轉型 望工作更穩定

除有待業人士期望得到工作機會，亦都有求職者在疫情下，決定轉行希望能有較為穩定收入。任先生透露，原本由劍擊運動員轉為教練，但因為疫情，不少學生都暫停訓練，「搵下機會轉型，見到有招聘會就嚟咗」。

他指，決定轉行後，已開始求職近4個月，寄出約30份履歷，但只獲3次獲面試機會，暫未成功獲聘。他覺得，作為前運動員，工作經驗不多，轉行具挑戰。雖然求職過程感到徬徨，但未有因此卻步，「想睇下可唔可以把握得到（機會）」。

至於被問到疫情緩和後，會否打算再從事體育工作。任先生就直言，因為疫情讓他覺得從事運動相關工作，收入不穩定，故期望把握機會轉行。

從事空中服務員20年的盧小姐，因為公司裁員已待業近三個月，但遞交十多份履歷亦沒有回音。（廖雁雄攝）

空中服務員因裁員失業搵工：唔介意新嘗試

從事空中服務員20年的盧小姐，因為公司裁員已待業近3個月，期間不停尋找不同的工作機會，但遞交10多份履歷後，全部沒有回音。她相信，疫情令搵工難上加難，「唔多僱主真係會喺呢個（疫情）時候招募人手」，故認為今次招聘會，為失業人士帶來新曙光。

雖然已待業多月，但盧小姐透露，因為丈夫仍然在職，經濟未現困難，但對尋找一份全職工作有少許急切，「始終做開嘢，年紀唔係咁大，想搵返個寄托畀自己」。她又指，已一心要轉行，亦「唔介意新嘗試」。對於招聘會上的職位空缺，她對皇都戲院保育大使一職感到興趣，從事空中服務員已多年，希望體驗其他新工種。

新世界發展執行董事兼高級總監(人力資源)趙慧嫻透露，今次招募會報名反應熱烈，收到超過一萬份網上申請。（廖雁雄攝）

近一萬人登記參與招聘會 反應熱烈

新世界發展執行董事兼高級總監(人力資源)趙慧嫻透露，今次招募會報名反應熱烈，收到超過一萬份網上申請，但由於疫情關係，今日只會分時段安排2,000位參加者到場參與。至於未能到場的求職者，由明日起到網站遞交求職申請。

她直言，報名反應超乎預期，網上登記一開始就已經收到不少申請。她又提到，是次招聘會的工種廣泛，除了有求職者最感興趣的顧客服務、數碼媒體、文化推廣、旅遊等，亦都有因疫情新常態下開創的職位，例如口罩「Masketing」及研發專員。