青年就業｜研究：20至29歲失業率今年難返至疫情前　最差將達13%

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-26 17:38

新冠肺炎疫情下，本港經濟倒退，最新失業率達7%。有組織調查報告指，20 至29歲青年群組的失業率和整體失業率難以在今年內回到疫情前的水平，在悲觀情況下，今年第四季青年失業率將達13%。組織建議，政府應向年輕人創造進修和培訓機會，並將學生未償還的貸款削減15%、允許畢業生於畢業後36 個月才開始還款，以及下調貸款利息。

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由青年發展委員會副主席劉鳴煒擔任總監的民間智庫「MWYO青年辦公室」，今日（26日）發表《2021-22 青年失業率預測分析報告》，預測2021至2022 年20至29歲青年的失業率及整體失業率，並提出政策建議。

青年失業率與疫情何時結束、經濟狀況有關

報告指，未知青年失業率和整體失業率將何時會開始下跌，但其走勢與疫情何時結束、經濟增長速度，以及季節效應有關。基於上述因素，報告提出三種情境，分別為樂觀情況、基本情況（最大機會發生），以及悲觀情況，以預測不同情境下的失業率。

報告直指，20至29歲群組的失業率，以及整體失業率難以在今年內回到疫情前的水平，在樂觀情況下青年群組的失業率於今年第四季仍達9.2%；基本情況為11.3%；悲觀情況更達13%。至於整體失業率，三種情況下分別為5.9%、7.4%，以及8.4%。報告指，悲觀情況下，疫苗注射計劃出現嚴重滯後，疫情於2022年第一季才結束。

因應失業率預測，報告建議，政府應將學生未償還的貸款削減15%、允許畢業生於畢業後36個月才還款，以及下調貸款利息。同時，建議為15至34歲失業人士，提供短期失業津貼，金額相當於上一份工的一半工資，津貼上限為每月9,000元，為期6個月。

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