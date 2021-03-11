招聘會提供逾千職位 大學畢業生投千份CV仍未獲聘　冀碰運氣

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-11 13:31

疫情反覆，失業率升至7%。有地產代理公司今日（11日）於旺角舉行大型招聘會，提供逾千個職位，早上時段約有數十人前來應徵。其中，有應屆外地大學畢業生透露，返港後投遞近千份求職信，但面試機會不足50份，有感求職十分困難，如獲工作機會，1萬元薪金亦願接受。

上午時段約有數十名求職者到場面試。（黃詠榆攝）

美聯集團今辦大型招聘會，提供逾千空缺，如中港物業代理、移民顧問、金融服務、按揭轉介等業務，求職者可即場進行面試。是次招聘會分為上午、下午時段進行，上午約有數十多人前來應徵。

新加坡大學畢業 12月返港至今寄千份求職信 不足50份可面試

於新加坡的大學畢業的胡先生，12月返港後便一直尋找工作，至今已寄過近千份求職信，但獲面試機會的不足50份，今日前來應徵文員一職。

他指，目標找到營銷、顧客服務等工作，期望起薪點介乎1.3萬至1.5萬，惟明白目前因疫情緣故，求職困難，如有工作機會，起薪1萬亦願接受。

於新加坡的大學畢業的胡先生，12月返港後便一直尋找工作，至今已寄過近千份求職信。（黃詠榆攝）

胡指，雖然家人未有施壓，但他亦不想終日留在家中，期望盡快找到第一份工作，「無理由日日喺屋企咩都唔做，好唔現實，亦好嘥時間。」

保險從業員看準移民市民 應徵移民顧問

求職者陳先生以往從事保險銷售，但近年「好景不常」，「以往啲客肯供千幾蚊，依家都變幾百蚊」，高峰期月入可達7、8萬，離職前跌至僅約3萬。他指，由2月開始求職，認為自己資歷豐富，曾在多間知名企業任職，故求職不算太困難。

他留意到，身邊十個朋友中，因應社會問題，至少有六、七人考慮移民，故看準未來移民市場，今日前來應徵移民顧問。

求職者方小姐本身做政府合約工，由於目前正待續約。方認為，無論是政府工或私營機構，目前亦是「有危有機」，亦不可「大安旨意」，「都唔會有人確保真係有位比你」，故打算在空窗期時做臨時工，應徵數據輸入員，料薪金約1萬元。

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