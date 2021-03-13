URSUS Fitness爆疫｜健身教練須兩日內做檢測　憂再停業手停口停

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-13 15:25

本港新型冠狀病毒疫情反覆，URSUS Fitness群組累計至少64宗確診個案。政府昨（12日）公布，所有在健身室工作的人士於明日（14日）前接受檢測，今日（13日）在愛丁堡廣場流動採樣站中，就有不少於健身工作的人士排隊檢測。 有健身教練坦言擔心如政府再要求健身室停業會「手停口停」，再加重經濟壓力。該教練又無奈指，如健身室要再次停業亦沒有辦法，只可逆來順受。

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今日在愛丁堡廣場的流動採樣站大排長龍，該採樣站分為強制檢測大廈及其他檢測人士兩條隊，當中不少健身室工作人士排隊進行檢測。

吳小姐於中環附近的健身室擔任營養師，須完成政府要求的檢測。她抱怨相關要求十分趕急，並指昨日曾到社區檢測中心排隊，惟因沒有預約須付費而改到愛丁堡廣場排隊檢測。她又稱，對一年多來健身室停業又重開不斷重複的情況感煩厭，並擔心如須再停業，收入會受影響：「希望政府愈快搞掂疫情就愈好」。

劉生於中環的健身室中任職教練，其工作的健康室暫未有確診者到訪過。他指由於指定處所要重開，職員亦須14日檢測一次，而第三次例行檢測，正與政府要求明日前進行檢測日期相近，故「點都係要做（檢測），唔覺好麻煩」。

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有專家指健身室內包括不少高危因素，如運動市民不戴口罩等。劉指早前的確有市民運動時不戴口罩，但認為健身室整體衞生情況亦令人滿意。他又坦言擔心如政府再要求健身室停業會「手停口停」：「始終係用呢樣嘢維生，停得就無收入，又要用儲蓄，壓力都比以前大」。劉先生又無奈指，如健身室要再次停業亦沒有辦法，只可逆來順受。惟他指暫不會接種新冠疫苗，因保護率不高。

另一名不願透露姓名的健身教練就指，即使早前政府放寬健康室口罩要求，但「個個都好乖」，在運動時仍自覺繼續戴口罩；而其公司亦要求教練在指導學生時要要減少身體接觸、保持距離。對於健身室或又要再停業，他無奈稱「都封咗幾次，慣晒啦，又有咩辦法呢？」