啟歷學校今早稱四年級學生須檢疫　張竹君下午澄清為強制檢測

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-13 17:55

西營盤健身中心URSUS Fitness健身群組持續擴大，波及多間國際學校。啟歷學校因一名教師確診，有20名約8至9歲學童要檢疫，引起外媒廣泛報道。校方今早回覆《香港01》查詢時指，一批四年級學生將送往檢疫中心。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上澄清，只向學校發出強制檢測指示，而並非檢疫令。

▼3月10日 西營盤Ursus Fitness爆疫▼

啟歷學校今早回覆《香港01》查詢指，學校有一位涉及健身群組的老師確診，雖然學校學生及職員按教育局指引配戴口罩，但四年級學生將要送往檢疫。據《彭博》報道，涉事班級約有 20 人，學生年齡為 8 至 9 歲。報道又稱校長嘗試反對，稱該批學生與確診教師保持距離，並戴上口罩，但仍遭拒絕。

昨日晚上流傳，啟歷學校薄扶林分校校長Ben Dixon向家長發電郵，稱反對當局強制檢疫學生的要求不果。（網上圖片）

薄扶林啟歷學校Kellett School（學校網站資料圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會上澄清，只向學校發出強制檢測指示，並非檢疫令。張竹君透露，中心曾討論是否將學生應送往檢疫，因學生達9至10歲，但由於他們上課時有戴口罩，已確診的老師只是教書，不涉及太多活動，故只要求做強制檢測。

張竹君續指，一般而言，幼童年紀小，未必戴好口罩，如幼稚園或遊戲班出現確診個案，部份同學或須檢疫；但年紀較大的學生，如配戴好口罩，無密切接觸或活動，會要求檢測。