今增47確診URSUS fitness佔35宗　累計99宗挑戰酒吧群組成第二大

撰文： 鄭秋玲 馬煒傑 最後更新日期： 2021-03-13 17:47

本港新冠肺炎疫情反覆，西營盤URSUS fitness群組持續擴大。衞生防護中心今日（13日）公布新增47宗確診，URSUS fitness群組佔35宗，包括25名顧客及10名公司或家中緊密接觸者，累計99宗。據紀錄，該群組確診宗數已成本港疫情以來第三大規模爆發群組，另暫有7宗初步陽性個案涉及該群組。迄今第二大群組為酒吧群組，累計103人確診。

新增47宗確診個案，當中4宗屬輸入個案，餘下43宗本地個案，當中35宗與URSUS fitness群組有關，包括25名顧客及10名公司或家中緊密接觸者，大部份在檢疫中心確診，或聯繫時已有病徵。另暫有7宗初步陽性個案涉及URSUS fitness群組，是顧客或緊密接觸者。

該群組至目前累計99宗，包括7名工作人員、75名顧客及17名密切接觸者，成為本港疫情以來第三大規模爆發群組，首位是「歌舞群組」的732人，第二大是「酒吧及樂隊群組」有103人。

被問到是否比「跳舞群組」爆發得更凌厲，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為「好難比較」，指今次爆發好快有好多個案，大部份都是本身的客人、教練，只有少量是緊密接觸者，會盡量找他們的緊密接觸者，希望阻截傳播。

另外，張竹君交代，個案#11242為One Personal Training職員，調查後發現都有一位人士與URSUS fitness有關，除了去URSUS fitness，亦有於3月4日及9日去One Personal Training，他於3月8日檢測結果呈陰性，後來於3月11日不適，故列入健身中心相關個案。

▼中環ONE Personal Training教練染疫▼

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據了解，政府正密切留意會否繼續有健身室出現爆發，再決定是否需要進一步收緊防疫措施。而今日有1宗本地無源頭個案及1宗初步確診無源頭個案，均曾到訪過其他健身中心。

今日有4宗本地個案無源頭，包括昨日無提及的個案#11252現確診，住海怡半島第二期10座，在中環永富中心上班，室內工作，緊密接觸者會送檢疫，曾於2月19日去過Pure fitness yoga ，之後無再去，惟CT值高，3月9日起喉嚨痛，要觀察與早前去健身中心有無關，暫列源頭不明。

家庭主婦初步確診 曾在佐敦My Fitness上瑜伽班

初步陽性個案暫有十多宗，有7宗涉及URSUS fitness群組，是顧客或緊密接觸者，另有6宗源頭不明，包括一名49歲家庭主婦，住愉景新城2座，11日檢測呈陽性，於3月9日、10日曾去佐敦My Fitness上瑜伽班，與西營盤URSUS fitness待暫未找到關連。

▼西營盤Ursus Fitness爆疫成大型群組▼

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▼多間健身中心因涉Ursus Fitness群組關門▼

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▼西營盤Ursus Fitness群組豪宅住所▼