第五波來襲增打疫苗決心　市民：我哋啲安安分分嘅唔通等死

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-03-13 15:51

西營盤URSUS Fitness出現多宗新冠肺炎感染個案，個案幾日內激增至逾60人，成為健身群組，不少人更擔心會成為第五波疫情。官涌疫苗接種中心今日（13日）有市民前來接種疫苗，指第五波疫情的來襲加強了他們接種疫苗的決心，指出自己安分金抗疫但卻受其他人影響，固接種疫苗希望自保；亦有市民指始終擔心疫情，所以「有得打就打」。

今日（13日）繼續有市民到官涌疫苗接種中心接種疫苗，當中有市民表示受健身群組及第五波疫情影響，而加強了接種疫苗的決心。（馬煒傑攝）

今日（13日）繼續有市民到官涌疫苗接種中心接種疫苗，當中有市民表示受健身群組及第五波疫情影響，而加強了接種疫苗的決心。

從事地盤的廖先生指基於對疫情擔心所以接種疫苗，「個個都唔肯打，又周圍去wet，你睇又爆一波出嚟，我哋啲安安分分嘅唔通等死咩，梗係唔制啦。」（馬煒傑攝）

再爆疫情望接種疫苗自保 「我哋啲安安分分嘅唔通等死咩」

從事地盤的廖先生指基於對疫情擔心所以接種疫苗，「個個都唔肯打，又周圍去wet，你睇又爆一波出嚟，我哋啲安安分分嘅唔通等死咩，梗係唔制啦」，指不少人無視疫情，繼續周圍去玩，為求自保所以接種疫苗；而對於疫苗副作用，則認為「每樣都有，藥都有3分毒」，認為自己沒有長期病所以可以接種疫苗，他亦提到有親人有心臟病有高血壓等，都有叫他先不要接種疫苗，等醫生證明沒有危險才接種；他亦提到，感覺接種疫苗的市民較先前少，甚至場館的一半都沒有。

年屆68歲的趙女士表示本身對於接種疫苗都「驚驚地」，但由於對第五波的疫情感到擔心，加深了她對打疫苗的決心。（馬煒傑攝）

疫情增加打疫苗決心

年屆68歲的趙女士表示本身對於接種疫苗都「驚驚地」，但由於對第五波的疫情感到擔心，加深了她對打疫苗的決心，認為接種疫苗後會比較安全。但她亦提到並非接種疫苗後便可以「咩都唔理」，仍要做足預防措施；而她亦提到身邊有患長期病的朋友得知接種科興疫苗後出現死亡個案，都「驚咗」已決定不接種疫苗。

第五波疫情來襲 飲食業員工擔心冇飯開

從事飲食業的伍女士都因為擔心疫情而希望接種疫苗，認為「打完點都安心啲」。對於第五波的疫情，她則認為都擔心唔嚟，唯有自己做防疫措施，而她較為擔心的則是第五波爆發後，防疫措施再度收緊，從事餐飲業的她有機會被「cut鐘」，令收入減少。

從事旅遊業的黃先生於昨晚才登記預約接種疫苗，今日便有空位讓他接種。（馬煒傑攝）

有市民登記後第二日便可接種疫苗

從事旅遊業的黃先生於昨晚才登記預約接種疫苗，今日便有空位讓他接種，對疫苗期待已久。他認為及早接種疫苗更好，「如果唔打突然之間出事，累己累人」。他表示，自己兩餐都在外面解決，假如疫情爆發後便要在街邊「揸飯盒」解決兩餐，希望不要再次限制晚市堂食，但如疫情嚴重要收緊防疫政策亦沒有辦法。