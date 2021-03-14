選舉改制｜張建宗謝中央解困：非民主倒退　愛國愛港任何人可參政

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-14 09:52

全國人大會議日前通過完善香港選舉制度的決定，包括將選委會增至1,500人，新增人大、政協等界別等；另外，每屆立法會議員增至90人，新增選委會界別。 政務司司長張建宗今日（14日）發表網誌，感謝「以國家層面為香港解困」。他稱，人大的決定修補香港選舉制度漏洞和缺陷，「絕非民主倒退」，又強調會通過學校教育增強國家意識和愛國精神。

。張表示，「感謝中央政府再次主動以國家層面為香港解困」，指《決定》修補了香港選舉制度漏洞和缺陷，從制度上全面貫徹落實「愛國者治港」原則。（資料圖片/羅君豪攝）

張建宗：感謝中央主動出手解困

張建宗今日發表題為「三枚定海神針：為港解困 良政善治 砥礪前行」的網誌，回應上週人大會議通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》。張表示，「感謝中央政府再次主動以國家層面為香港解困」，指《決定》修補了香港選舉制度漏洞和缺陷，從制度上全面貫徹落實「愛國者治港」原則。

「絕非民主倒退」

張表示，過去一年多，香港的政制發展尤其是選舉制度「存在漏洞和缺口，成為反中亂港勢力和『攬炒派』的工具」。他稱，今次選舉制度改革「完全合憲合法，合理正當」，重申「並非民主倒退或收窄參政機會」，又表示，在愛國愛港的大前提下，任何人都可以依法享有參政的機會。

張：通過學校教育提升國家安全認識

另外，張建宗又表示，未來香港要融入國家發展大局，並強調政府會加強推廣及宣傳，讓市民正確認識《憲法》、《基本法》，以及《香港國安法》，包括通過學校教育等途徑加強市民更好地了解國家的發展，特別是對國家安全的認識。他舉例，政府將在4月15日的「全民國家安全教育日」推出一系列宣傳教育活動，提升對國民身份的認同感及建立國家觀念；另外會加強公務員的國家事務培訓及相關交流安排。