曾鈺成稱香港有空間自行訂選舉細節　料中央出手為落實行政主導

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-13 13:25

全國人大會議通過修改香港選舉制度的《決定》，包括立法會增至90席，部分議席由選舉委員會選舉產生；設資格審查委員會審查候選人資格等。全國人大常委會將根據《決定》修改《基本法》附件一及二，再交由香港本地立法。 立法會前主席曾鈺成接受亞太法律協會訪問時指，人大開幕前完全沒料到中央的做法，他原本預計毋須由中央修改《基本法》附件一及附件二，只要修改本地法例便可改革香港選舉制度。

立法會選舉是否採單議席單票制 由香港自行決定

曾鈺成在訪問中解釋，根據《憲法》第31條，香港實行的制度由全國人大規定，但人大通過《基本法》，當中已授予特區相當一部分權力，包括制定選舉制度細節，香港有空間自行處理，「香港選舉到底實行單議席單票制或比例代表制，中央無出過聲，是香港自己的法律規定」。他又舉例指，立法會地區直選分多少選區、如何劃分等，均由香港自行決定。

曾鈺成稱，目前《基本法》附件一只列明選委會人數，具體如何劃分界別由本地立法決定，因此如要減少區議會在選委會中的117席，透過本地立法已能做到；而《基本法》附件二中，只列明立法會有70席，地區直選及功能組別各佔半，若要改變功能界別劃分，例如取消超級區議會議席，只需要修改本地法例即可。

曾鈺成認為，中央今次提出完善選舉制度，除了將不符合愛國者標準的人排除在治港體系之外，還希望讓香港真正落實行政主導，加強行政立法配合。