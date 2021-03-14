勞福局擬改善工程呈報機制　羅致光：工期短、僱員少工程納須呈報

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-14 11:32

工傷問題一向備受關注，勞工及福利局局羅致光今日（14日）發表網誌，建議修訂《建築地盤(安全)規例》下的呈報機制，將工期短、僱員人數較少的工程，納入必須呈報項目，並建議縮短呈報期限，以令勞工處盡早掌握風險較高工程資料，相關建議將會於本月16日諮詢立法會人力事務委員會。

羅致光指，政府分析了近年建造業致命工業意外個案，發現當中約佔三分一個案，涉及工期少於6個星期，或僱用工人不超過10名的工程。惟在現行規例下，這些工期短、僱員人數較少的工程，承建商毋須向勞工處作出呈報。羅說，有見及此，局方認為需要修改呈報機制，讓勞工處盡早掌握風險較高工程資料，及早進行巡查。

勞福局建議修訂《建築地盤(安全)規例》下的呈報機制，將工期短、僱員人數較少的工程，納入必須呈報項目。（資料圖片）

勞福局建議改善呈報機制，將工期短、僱員人數較少的工程，納入為必須呈報項目，並聚焦4類風險相對較高的工程，分別是搭建、擴建、更改、使用或拆卸在大廈外牆的懸空式棚架工程；建造長2.5米或以上隧道工程；建造或拆卸樓宇工程；及任何需要工人在超過1.2米深的坑槽、豎井、坑道或挖掘的空間內工作的建築工程。

羅致光指，政府分析了近年建造業致命工業意外個案，發現當中約佔三分一個案，涉及工期少於6個星期，或僱用工人不超過10名的工程。 (資料圖片)

除此之外，勞福局建議縮短呈報期限，由工程展開後7天內，更改為工程開展前，讓勞工處能夠更早掌握資料。至於吊棚工程方面，因風險相對較高，政府進一步建議工程承建商，須在工程展開3個工作天前作出呈報。