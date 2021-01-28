理大研智能工傷管理系統計工傷病假　有150天病假個案實應放390天

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-01-28 08:00

工傷問題受人關注，如果處理得不得當，不僅僱員身心受損，也會增加僱主投保的費用及增加社會福利的負擔。理工大學康復治療科學系副教授鄭樹基與團隊研發了一款智能工傷管理系統，可協助計算病假及計算工傷假期日數；團隊從68間保險公司獲得9萬宗個案數據，助分析數據，改善不同持份者工傷處理程序，發現有工友個案病個案原先僅放150天，但實應放390天。 系統將進行為期半年的適應，預計2022年第一季可以首先供保險公司使用，其後更有望推廣至醫管局、勞工處等使用。

根據勞工處數據，2019年香港每千名僱員的傷亡率達10.8%，而2012至2017年期間，有10至12%的僱員的工傷假超過半年，如何預算、處理工傷問題，是僱員、僱主、醫生、保險公司等持份者都關注的問題。

獲140萬元資助開發系統

理大智能工傷管理系統受創新科技署創新及科技基金及業界夥伴資助，獲140萬港元研發經費，負責的是理大康復治療科學系、電子計算學系組成的研究團隊共9人，透過對68間提供勞工保險的保險公司提供的共9萬個工傷個案，最終開發出系統。

理工大學康復治療科學系副教授鄭樹基與團隊研發了一款智能工傷管理系統．（袁澍攝）

新系統準確度高七成 有個案病假由150天增至390天



鄭樹基指，從68間保險公司獲取的9萬餘個工傷個案，均為近三年的已完成的個案，當中七成個案數據用以建構系統，餘下三成個案則用來驗證系統的分析是否精準，當中有2700個個案更以傳統方式預算做對比，發現系統在病假預算方面的準確度，較傳統預算準確度高59%至72%，傷殘程度方面則提升了70%以上。

他舉例指，其中一52歲女清潔工的個案，因為提起或搬運物體時，扭傷、拉傷腳踝，傳統方式預算傷殘程度達1.5%，病假則需要150天。而經過系統預算，則估計她需要340日病假，其次殘程度達0.9%。最終個案實例病假天數達390日，傷殘程度1%。

理工大學康復治療科學系副教授鄭樹基。（袁澍攝）

鄭樹基指，系統建立的構想是希望預測意外對僱員的影響，預測其康復過程，並提供服務建議助護員康復，從而降低賠償成本。系統希望可以預算保險費、索賠預備金和索賠成本，並允許保險公司識別高醫療成本和使用風險的受傷僱員。

冀系統能促進僱主對工傷了解

鄭表示，系統為包括受傷僱員、僱主、保險公司、醫療護理人員提供資料；同時也希望可以促進僱主進一步了解常見的工傷意外，提供更佳的工作環境、設備、職安教育等；而保險業也可以透過系統，更精準做出評估，加強勞資雙方保障。他強調，希望未來系統已可以被醫管局、勞工處採用，讓醫療護理服務得以有效運用。

系統將在2月底、3月初推出試行，目前已經有6間保險公司加入試用，有望在明年第一季正式推出。