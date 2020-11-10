政府推工傷僱員復康先導計劃　提供私營治療服務　料2022年展開

本港不少行業都有僱員因工受傷，部分需要較長時間恢復才可復工。勞工及福利局表示，最快於2022年推出「工傷僱員復康先導計劃」，目標對象為因工造成身體受傷六個星期後仍未復工的工傷僱員，為他們提供私營門診復康治療服務，有關服務會由註冊醫生、骨科專科醫生、物理治療師及職業治療師提供，並包括所需的影像檢測服務(例如X光等)。為避免重複佔用公共資源，工傷僱員在參加計劃期間將停止接受由醫管局轄下醫院及診所提供與其工傷有關及計劃所涵蓋的復康治療服務。 先導計劃為期3年，料涉及經常性開支大約為4.34億元。

勞福局表示，按2019年統計數字，接報10,311宗涉及42日或以上損失工作日數的僱員補償個案中，建造業個案佔2334宗。勞工處初步估計每年約有2300名建造業工傷僱員，可納入成為先導計劃的服務對象， 他們可以自願性質參與先導計劃。

根據目前構思，先導計劃會為參與的工傷僱員，提供與其工傷相關的私營門診復康治療服務。有關服務會由註冊醫生、骨科專科醫生、物理治療師及職業治療師提供，並包括所需的影像檢測服務。對於個別工傷僱員的臨床情況，主診醫生會與康復專業人員一起制定所需的康復計劃。先導計劃亦允許私營康復服務提供者透過外判形式提供服務，需要向職安局負責。

為避免重複佔用公共資源，工傷僱員在參加計劃期間將停止接受由醫管局轄下醫院及診所，與其工傷有關及計劃所涵蓋的復康治療服務。勞工處及職安局會聯同醫管局擬訂具體安排 。

每名工傷僱員獲批參加先導計劃後，隨即會獲分派一名個案經理跟進其個案。該經理主要負責醫療及復康專業人員之間的協調工作，以加強服務的連貫性。個案經理會與工傷僱員緊密合作，以確保他們全面配合復康計劃，並會在過程中向他們提供所需的心理及情緒支援。