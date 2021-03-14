鄭若驊：鞏固港法律樞紐地位　加強兩地法律及爭議解決服務業合作

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-14 11:15

律政司司長鄭若驊今（14日）發表題為「『十四五』規劃體現中央對香港堅定支持」的網誌，表示會積極善用及發揮香港在法律及解決爭議服務方面的實力，繼續鞏固香港作為國際法律樞紐的地位，捉緊「十四五」規劃帶來的機遇，融入國家發展大局，為國家的繁榮作出貢獻。

鄭若驊表示，「十四五」規劃再一次體現中央對香港的關顧及堅定支持。（羅君豪攝）

鄭若驊引述「十四五」規劃綱要，指要保持香港長期繁榮穩定，並需要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，堅持依法治港，維護《憲法》和《基本法》確定的特別行政區憲制秩序等，突顯中央重視及支持香港鞏固提升自身的競爭優勢。

綱要：支持香港建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心

鄭若驊表示，在法律及解決爭議服務方面，她欣喜見到綱要提到支持香港建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心，並支持香港服務業向高端高增值方向發展。鄭指，最近有兩項重大突破有助香港的法律及解決爭議服務在大灣區內持續發展，包括粵港澳大灣區律師執業考試以及《關於內地與香港特別行政區相互執行仲裁裁決的補充安排》。

粵港澳大灣區法律及爭議解決服務業方面，鄭若驊表示，去年底舉行的第二次粵港澳大灣區法律部門聯席會議通過了「粵港澳大灣區調解平台建設工作方案」，能促進調解的使用並發揮一個制定標準的角色，目標為促進調解在大灣區的應用，促進兩地融合和專業交流。

籌劃兩地公司清盤事宜合作機制

鄭若驊表示，在前海合作區註冊的港資企業，最近被允許選擇香港法律作為民商事合同適用的法律，政府正積極尋求中央政府支持把措施擴大至整個大灣區；此外，政府正尋求與最高人民法院達成共識，探討在一些與香港有緊密經濟關係的大灣區城市（如深圳）作為試點推出，提升香港作為提供清盤和債務重組服務的區域地位，富豐民商事司法互助內容。

鄭若驊提及，為培養更多熟悉兩地法律制度的人才，律政司鼓勵法律界善用「大灣區青年就業計劃」，支持立志在內地城市從事法律工作的本地年輕執業者。

她又預計，今個立法年度可以通過《內地婚姻家庭案件判決（相互承認及強制執行）條例草案》，屆時可望減少婚姻或家庭判決的當事人，就同一爭議需要在內地和香港的法院分別提出訴訟，節省時間和費用。